В октябре в Красноярске пройдут два всероссийских диктанта, участие бесплатное

Географический диктант 12+

Это масштабная международная просветительская акция Русского географического общества, и 27 октября она пройдет уже в пятый раз. Принять участие в диктанте может любой желающий. Как всегда, проверить свои знания можно очно, на специально организованных площадках, и в онлайн-формате.

В этом году диктант состоит из 40 вопросов, разделённых на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть упрощённого уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

На площадке каждый участник получит бланк с заданиями, бланк ответа и свидетельство об участии в диктанте. Каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер. По нему участник сможет проверить свой результат на сайте 31 октября 2019 года.

Рекомендуется захватить с собой документ, удостоверяющий личность для прохода в здания учебных заведений.

Площадок для написания диктанта организовано много, только в Красноярске их 16.

Участие также возможно в онлайн-режиме на сайте диктанта с 14.00 27 октября до 14.00 31 октября 2019 года по московскому времени.

Самые крупные площадки диктанта в Красноярске

СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Левый берег: пр. Мира, 82, конференц-зал

Правый берег: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, актовый зал корпуса «А».

Для участия необходима предварительная регистрация по электронной почте:

farangis.rakhimova@bk.ru – левый берег;

demina_iv@sibsau.ru – правый берег.

СФУ

пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека)

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте СФУ.

Педагогический университет

Ул. Лебедевой, 79

Время работы площадок 27 октября:

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;

12.15-13.00 – написание Диктанта;

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13.10 – закрытие площадки.

Всеобщий музыкальный диктант 12+

В России в третий раз пройдет международная просветительская акция по проверке музыкального слуха и музыкальной грамотности для всех желающих. В этом году акция пройдёт на 86 региональных площадках в 54 городах РФ, а главной площадкой в Красноярске станет Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского.

Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который исполняется опытным педагогом, и грамотно записать нотами услышанный материал. Специально для акции российские композиторы написали 10 авторских музыкальных отрывков, которые адаптированы под различные уровни сложности – от 3-го класса до профессора.

Для участия в акции обязательна регистрация на сайте musdict.ru, сайт начнет работать за неделю до акции (с 13.10.2019)!

Институт искусств

ул. Ленина, 22

19 октября, 12.00