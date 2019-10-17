2019-10-17T12:15:25+03:00
Общество

«Бизнесмены из бараков»: владельцы ветхого жилья получают новые квартиры по 7-8 раз

В Красноярском крае намерены бороться с теми, кто злоупотребляет господдержкой [Эксклюзив kp.ru]
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Такая схема распространена среди жителей КанскаТакая схема распространена среди жителей КанскаФото: Диана ИВАНОВА
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Ситуацию «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в одной из управляющих компаний города Канска. Схема следующая: люди, живущие в бараках, попавшие в программу по переселению из старого аварийного жилья получают новые квартиры. А потом... продают их и снова переезжают в барак. На полученные от продажи деньги живут, потом снова попадают в программу по переселению. Не исключено, что не сами до этого додумываются – схемы через жильцов бараков «проворачивают» и нечистоплотные риелторы.

- Законодательством это никак не регулируется, - вздыхают сотрудники Управляющей компании, попросив их не называть. - Мы в Канске знаем некоторых таких «переселенцев» в лицо. И не существует никакого реестра «недобросовестных переселенцев», никто не считает, сколько раз кому давали новые квартиры. Еще одна наша головная боль - такие «джентльмены удачи», пока квартира передана им по договору социального найма и квартира не приватизирована, имеют полное право не платить квартплату (по договору найма можно жить 5 лет). Выселить их не имеют право, потому что у многих – это единственное жилье. Единственное, чем это грозит жильцам - через пять лет им не разрешат это жилье приватизировать. Но опять же с этим им смогут помочь нечистоплотные риелторы, которые погасят долги для приватизации, а потом купят эту квартиру за бесценок. Однако рассчитывать, что любой может воспользоваться такой схемой, не стоит. Жилищники могут подать заявление о мошенничестве, и тогда проверкой займется полиция. Именно так мы и намерены поступать, поскольку злоупотребления государственной поддержкой быть все-таки не должно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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