2019-10-16T18:37:18+03:00
Общество

«Жаловалась на боль в губе»: хирурги в Красноярске восстановили лицо пострадавшей в аварии женщине

Когда после ДТП врачи увидели рану, сами удивились: пол-лица у пациентки отсутствовало
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Врачи сами удивились, когда увидели эту травму Фото: БСМПВрачи сами удивились, когда увидели эту травму Фото: БСМП
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Сложнейшую операцию провели челюстно-лицевые хирурги БСМП пациентке, которая в аварии получила страшную травму - пол-лица у девушки практически было раздроблено. Как рассказали в минздраве Красноярского края, при этом в момент поступления в больницу пациентка жаловалась только на боль в районе верхней губы. А так - была в сознании, отвечала на вопросы, помнила, что именно произошло. Возможно, сказался шок, и девушку еще не успела накрыть боль. Размотав повязку на лице, врачи поняли: случай удивительный. Анализ показал множественные оскольчатые переломы средней зоны лица, верхняя челюсть оторвалась, кости носа и скул сломаны - в общем, травма, прямо скажем, тяжелейшая.

И тогда челюстно-лицевые хирурги принялись за сложнейшую и кропотливую работу по восстановлению лица. Предварительно ее обследовали на наличие других травм, но, к счастью эта, хоть и страшная, оказалась единственной. Спас, видимо, ремень безопасности. С наркозом тоже пришлось постараться: обычным способом не введешь - все раздроблено, пришлось наложить трахеостому и подавать наркоз через нее. Операция шла 5 часов.

- Был проведен остеосинтез титановыми мини пластинами. Самое сложное пациенту с такой травмой восстановить прикус, - рассказывает челюстно-лицевой хирург Максим Казанцев (он дежурил в ту ночь), - у нас получилось. Челюсть поднята, зафиксирована титановыми пластинами, прикус фиксирован. Из дополнительных разрезов нам пришлось сделать два небольших по скуловому отростку с левой стороны и в области скуловой дуги, но всю основную операцию проводили через ту рану, которую пациентка получила во время аварии. Нами были восстановлены носовые ходы, сшиты мягкие ткани.

Спустя полторы недели после операции девушка уже дышит носом и даже чувствует запахи. Прошло три недели, и ее выписали. Сейчас врачи приглядывают заней - периодически девушка приходит на прием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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