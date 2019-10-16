ДиХлеб для здоровья

Сегодня, как и во все времена, в мире хлеб и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились и относятся к хлебу, к своему кормильцу. Но хлеб не только очень вкусный, но и полезный продукт.

И в компании «ДиХлеб» знают, как сделать так, чтобы с каждым кусочком хлеба, человек получал и максимум пользы. Пожалуй, мало кто в нашем крае может представить такую линейку здоровых хлебов.

К примеру, всем известно, что достаточное количество йода – это обязательное условие правильной работы всех органов человека. Поэтому йодовый хлеб, производимый компанией «Дихлеб» – важная часть здорового питания. Он обогащает организм микроэлементами и пищевыми волокнами. Стоит отметить, что в продукции содержится органический йод, который на сто процентов усваивается организмом человека. Это происходит потому, что йодом обогащается мука кедрового ореха (кедровый жмых), благодаря чему микроэлемент сохраняется при выпечке, даже под воздействием высокой температуры:

- При термической обработке мы сумели удержать молекулы йода в продукте, - комментирует Евгений Демидов, генеральный директор ООО «Дихлеб». - Дело в том, что йод — элемент, который улетучивается при термообработке. Любые пищевые добавки, в составе которых есть йод, та же йодированная поваренная соль, сохраняют свои полезные свойства, только когда ими приправляются готовые продукты, к примеру, салаты. Если добавить их при изготовлении хлеба или приготовления горячих блюд во время их приготовления, микроэлемент улетучится. А нам нужно было получить полезный продукт.

Кроме того, компанией разработан еще один вид хлеба, который также обладает уникальными свойствами. И если йодовый хлеб восполняет дефицит необходимого микроэлемента, то хлеб, с содержанием стевии, позволяет употреблять его даже людям, которым обычный хлеб противопоказан. Его опасно, например, употреблять диабетикам, так как он содержит сахар. «Дихлеб» нашел решение этой проблемы. Так, совсем недавно на красноярских прилавках появился черный и белый хлеб без сахара:

- Новый хлеб мы назвали 0% сахара, что соответствует действительности, - рассказывает Евгений Демидов. - А в составе, кроме стевии — соль, мука и вода. Разработано два сорта: для ржаного используется закваска, а для пшеничного — опара.

Стевия – природный сахарозаменитель. По данным ВОЗ экстракт стевии и его производные негеннотоксичны и неканцерогенны. А также оказывают определённый фармакологический эффект на пациентов с гипертонией и диабетом 2-го типа. По данным проводимых во всем мире исследований стевия оказывает благотворное влияние на пищеварение: нормализует секрецию желудочного сока и его кислотность, улучшая усваивание пищи. Обволакивающие свойства полезны при гастрите и язвенной болезни. Употребление стевии рекомендовано для похудения.

Примечателен тот факт, что компания активно сотрудничает с красноярскими торговыми сетями. Поэтому у горожан есть уникальная возможность приобретать горячий хлеб прямо в супермаркетах, при этом весь продукт делается по заводским технологиям. На базе «Пятерочки», «Магнита» и «Батона» открылись пекарни, где каждый день можно купить хлеб в широком ассортименте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Демидов, генеральный директор ООО «ДиХлеб»:

- 16 октября празднуется День хлеба. Это один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни. Он не только вкусный, но и очень полезный. Именно поэтому, первое, что хочется пожелать всем жителям нашего большого края – это, конечно же, здоровья! А также, быть успешными и счастливыми.

ВАЖНО!

Полезность йодового хлеба, производимого компанией «Дихлеб» подтверждена Институтом питания, в котором были проведены исследования. Продукция прошла сертификацию, получив знак качества «Енисейского стандарта».

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