2019-10-15T16:12:29+03:00
Общество

Сын экс-депутата с другом до смерти избили знакомого и сняли это на видео: красноярцы вышли на митинг

Около здания прокуратуры красноярцы устроили согласованный митинг [трансляция]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Друзья погибшего боятся, что мать и отец помогут подозреваемым избежать наказанияДрузья погибшего боятся, что мать и отец помогут подозреваемым избежать наказанияФото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Цинизм этого преступления возмутил соцсети. Друзья красноярца Дмитрия Сисигина пытаются призвать к ответу двух парней, после драки с которыми молодой человек умер. «Если мы не придадим этому огласки, мы не добьемся справедливости», - говорят друзья Сисигина. Напомним, 15 сентября у парня в ночном клубе случился конфликт с двумя знакомыми (один из них сын экс-судьи Емельяновского райсуда, а ныне – адвоката, и председателя районного сровета депутатов, второй – его друг). После ссоры в клубе Дмитрий отправился домой, но но за ним пришли и туда – начали избивать на площадке у квартиры, закончили – уже внутри. Парень впал в кому на 22 дня и, в итоге, умер от отека мозга. Дело находится на личном контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.

А во вторник, 16 октября 2019 года, друзья Димы вышли на митинг к зданию региональной прокуратуры – боятся, что мать и отец помогут подозреваемым избежать наказания.

Сын экс-депутата с другом до смерти избили знакомого и сняли это на видео: красноярцы вышли на митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Опасны ли микроволновки: в новом международном исследовании составлен рейтинг печей
Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний товаров более чем из 30 стран провело самое глобальное исследование микроволновых печей за последние несколько лет
Новости 24
Минздрав Красноярского края задолжал предпринимателям 754 миллиона рублей
Депутат Госдумы от Красноярского края решает проблемы россиянки, пострадавшей на Кипре
В Хакасии в окрестностях Абакана нашли завернутое в ковер тело
В Красноярске ребенок получил тяжелые травмы, упав с полуразобранного павильона
Директор красноярской универсиады получил должность в Москве
Tele2 запускает облачные игры на 5G
Глава Тувы отправит в отставку свое правительство в полном составе
Красноярскому краю на соцподдержку выделят дополнительно 926 миллионов рублей
В Красноярске задержали наркодилеров с 4 килограммами гашиша
«Россети Сибирь дарит красноярцам фестиваль «Вместе Ярче»
В Красноярске на Карамзина мусоровоз переехал 9-летнего ребенка
Красноярск меняет границы и забирает у соседа 5 гектаров земли
В структуре администрации Красноярска грядут перестановки: упразднят управление соцзащиты
В Абакане назначили и.о. главы города: им стал первый зам погибшего Николая Булакина
Красноярский заповедник «Столбы» побил рекорд посещаемости: за день там побывало 10 тысяч человек
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
В Красноярске пожар на горе за улицей Калинина подступил к жилым домам
Проект бюджета Красноярского края составил 3142 страницы
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
В Красноярске бизнесмен пострадал от взрыва нарколаборатории, устроенной в своей квартире
В Красноярске вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны
В Красноярске пожар на Предмостной. Эвакуированы люди
Лесные пожары в Красноярском крае: не тушили, а деньги получили
В Красноярске друзья убитого парня просят задержать виновных в его смерти: следственный комитет прокомментировал ситуацию