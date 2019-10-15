Сын экс-депутата с другом до смерти избили знакомого и сняли это на видео: красноярцы вышли на митинг.

Цинизм этого преступления возмутил соцсети. Друзья красноярца Дмитрия Сисигина пытаются призвать к ответу двух парней, после драки с которыми молодой человек умер. «Если мы не придадим этому огласки, мы не добьемся справедливости», - говорят друзья Сисигина. Напомним, 15 сентября у парня в ночном клубе случился конфликт с двумя знакомыми (один из них сын экс-судьи Емельяновского райсуда, а ныне – адвоката, и председателя районного сровета депутатов, второй – его друг). После ссоры в клубе Дмитрий отправился домой, но но за ним пришли и туда – начали избивать на площадке у квартиры, закончили – уже внутри. Парень впал в кому на 22 дня и, в итоге, умер от отека мозга. Дело находится на личном контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.

А во вторник, 16 октября 2019 года, друзья Димы вышли на митинг к зданию региональной прокуратуры – боятся, что мать и отец помогут подозреваемым избежать наказания.