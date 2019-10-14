Женщинам – мужские анализы: в минздраве Красноярского края прокомментировали фальсификацию итогов диспансеризации

Врачей поликлиники №4 в Красноярске обвинили в фальсификации итогов диспансеризации. Как такое может быть, и почему, не выполнив подкрепленный отчетом план по обследованиям, врач лишается части зарплаты: разбираемся с «КП».

Надоело «рисовать»

- Несколько месяцев назад ко мне по поводу диспансеризации обратилась врач поликлиники Октябрьского района. «Надоело «рисовать» отчеты по диспансеризации», - рассказал депутат Заксобрания Илья Зайцев. - Неверные данные заставляет вносить главврач, чтобы выполнить план. На условиях анонимности она передала список людей, диспансеризацию которых она или ее коллеги «нарисовали». Информацию я направил в министерство здравоохранения Красноярского края, также мы привлекли к этой работе страховые компании, которые платят деньги поликлиникам, и они проверили весь тот список. Страховщики запрашивали медицинские карты и данные диспансеризации в этой поликлинике. В большинстве случаев поликлиника карточки и первичные медицинские документы не предоставляла в нарушение закона – знали, что их за непредоставление оштрафуют. Но этот штраф все равно ниже, чем за фальсификацию данных.

Беременным – мужские анализы

Тем не менее, страховщики заявили о весьма интригующих фактах. Например, по ряду пациентов была выявлена приписка. Страховщики звонили пациенту с конкретным вопросом, проходил ли человек диспансеризацию и был ли такого-то числа на приеме у врача? Таким образом наткнулись на парализованного мужчину, который по документам прошел диспансеризацию, а по факту вот уже больше года не выходит из дома и, конечно, не был в поликлинике, поскольку обездвижен, о чем и рассказал страховщикам. Только по одной страховой компании таких случаев обнаружено три.

- Я опубликовал ссылку на портал «Веб-пациент», где любой желающий может зайти, проверить свои данные и посмотреть, каких врачей он посещал, - поясняет Зайцев. - Более того, любой может взять свой полис ОМС (вверху есть телефон), позвонить и попросить подготовить справку, каких врачей он за прошлый год проходил. Выявлены случаи «пририсовки» посещений узких специалистов. Например, одна женщина с удивлением выяснила, что, оказывается, специально летала в поселок Тура, где ее принимал дерматовенеролог, а беременные сдавали анализы для мужчин.

- В чем же причина?

- Дело в том, что зарплата врача состоит из двух частей: базовый оклад - гарантированная государством часть, которую врачу выплачивают в любом случае, и стимулирующая – она начисляется из фонда стимулирующих выплат. Если медсестра или врач не выполняют план по диспансеризации, часть зарплаты у них снимают. Какой у них вариант остается? Стимулирующая выплата главврача также зависит от выполнения плана по диспансеризации. В месяц необходимо сдать 60 карт диспансеризации и 20 профосмотров. И еще, что немаловажно, 15 октября завершаются вакцинации от гриппа, и во многих поликлиниках поставлена задача – за оставшееся время довести охват вакцинированных от гриппа до плановых 75 процентов. Так что это тоже повод для того, чтобы вникнуть и в этот вопрос.

- Нужны ли в таком случае такие планы? Это оправданно?

- Я абсолютно уверен, что ресурсов минздрава региона хватит на то, чтобы привлечь внимание людей к необходимости диспансеризации. Второе – что у любой поликлиники, где поняли, что проведение диспансеризации зависит от удобства пациента (а удобно пациенту – по времени, без очереди, в выходной и т.д.), таких проблем нет. В результате в Свердловском районе города, например, открылся Центр здоровья, где любой желающий (в выходной день в том числе) может прийти и пройти диспансеризацию. Это потому, что главврач поликлиники Свердловского района просто нашел такое решение. Другим, видимо, не хочется этого делать.

ОФИЦИАЛЬНО

Минздрав края: дадим оценку действиям персонала и администрации учреждения

- Министерство здравоохранения края занимает принципиальную позицию по вопросам качества оказания медицинской помощи: совместно с представителями страховых организаций ведется работа, направленная на то, чтобы система работала максимально прозрачно, а пациенты могли видеть весь перечень полученных ими медицинских услуг, - пояснила Зоя Масленников, официальный представитель минздрава региона. - Речь идет о личном кабинете здоровья, доступ к которому возможен через регистрацию на портале госуслуг, также работает прямая линия «Право на здоровье». По фактам нарушений, озвученным в социальных сетях, будет дана оценка действиям персонала и администрации учреждения. Будет привлечена страховая организация, как орган, который непосредственно контролирует качество медпомощи, оказанной учреждением.

Вообще, врачам не выгодно подтасовывать результаты. Почему? Цена диспансеризации – около 1 700 рублей за человека. Штраф за нарушение – вдвое превышает стоимость. Это не говоря о том, что пациента возвращают на дообследование.

- Снимается оплата и еще накладывается штраф, который идет по статье «зарплата», и, соответственно, пациента медучреждение обязано дообследовать, и он возвращается на маршрут, - рассказала Алена Орлова, полномочный представитель Всероссийского Союза страховщиков по Красноярскому краю. - Сейчас по плану четвертая поликлиника на большую контрольную проверку стоит на конец октября 2019 года. Такие большие плановые проверки проходят во всех медучреждениях раз в году. Конечно же, в этот момент мы больше оцениваем организацию медицинской помощи, в том числе, как тот или иной участковый врач проводит у себя диспансеризацию.

Страховщики говорят, что системных приписок в прошлом году во время таких проверок не обнаружили. Частные случаи не отрицают – были, но это человеческий фактор.

- Опять же мы на обратной связи с нашими пациентами. Есть портал госуслуг, там есть личный кабинет застрахованных, продолжает Орлова. - Пациенты туда могут выйти посмотреть, какие у них есть оказанные медицинские услуги. Если доступа в личный кабинет нет, пациент может посмотреть на свой полис обязательно медицинского страхования, там есть номер телефона, там есть номер его страховой медицинской компании, можно написать запрос на сайт либо позвонить на телефон горячей линии, написать заявление и получить справку об оказанных медуслугах.