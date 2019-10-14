«Задаривает бриллиантами и возит в путешествия»: сибирячка встретила любовь всей жизни в 56 лет

Даже если вам немного за… 50, встретить свою любовь - реально. Именно такая история произошла с 56-летней жительницей Красноярска Марией Соколовой*. Надежный брак, длиною в 34 года, двое взрослых детей, внук, успешная карьера в крупной промышленной компании, хороший достаток. Но одна встреча в буквальном смысле слова перевернула и налаженную жизнь, от которой таких сюрпризов Мария не ожидала, и быт, и главное – изменила взгляд на любовь.

Сильная женщина

Судьба у Марины Соколовой не сказать, чтобы неординарная. Окончила мехмат МГУ, еще студенткой познакомилась с будущим мужем. Поженились. В Москве родилась дочь Ксения. Позднее, уже когда муж, коренной сибиряк, настоял на переезде в Красноярск, появился младший Федор. Жила семья, наверное, как миллионы других в России. Муж Марии преподавал историю в одном из вузов, она тоже сначала преподавала высшую математику. Но особо много в этой сфере, как известно, не заработаешь – и Мария ушла в бизнес.

- Была исполнительным директором в крупной компании, - рассказывает женщина. – Я старалась, зарабатывала хорошо, но муж всегда был чем-то недоволен. Хотя жизнь, в общем-то, была у нас налажена. Не сказать, что я была прямо основным добытчиком, а он не зарабатывал совсем – нет, и он свой вклад вносил. Любил меня, как умел. Надо, например, окна помыть, а я высоты боюсь – он сам все сделает, надо приготовить обед – приготовит, починить что-то – не проблема. В общем, он хозяйственный. Но всегда боялся перемен. У нас было много возможностей переехать за границу, например. Но всегда все заканчивалось тем, что мы никуда не ехали, кроме как на отдых. Одно время меня приглашали в Канаду (я ведь кандидатскую по математике писала, не защитила, но публикации научные есть), в Германию звали – мой научный руководитель предлагал, в Австралию. Но каждый раз муж давал задний ход, не хотел.

Мария, казалось, смирилась с ролью жены, матери, успешной женщины. Все ведь хорошо. Счастливая семья – что еще надо? Сама себе не признавалась, что на самом деле хочется другого. Чуда. Яркой любви. Такой, чтобы сердце замирало... И она пришла.

Полететь на свиданье

- Но я ее не искала, нет, и в мыслях не было. Мы поехали в Хугарду отмечать 60-летний юбилей мужа с семьей наших друзей, - рассказывает Мария. – Остановились в отеле компанией – гуляли по пляжу, отдыхали, купались. А Мэгед (по-арабски - Маджид) с другом отдыхал в соседнем отеле. Подошел что-то спросить у мужа, а он по-английски не говорил, подвел его ко мне. Глаза наши встретились, и что-то щелкнуло. Ничего между нами не было. Через пару дней мой фараон уехал срочно домой, но стал писать мне каждый день в соцсетях и мессенджере. С октября по весну следующего года писал, звонил и первый раз признался в любви в апреле. Я летала, бабочки летали в животе. Даже не думала, что чувства могут быть такими яркими.

И закрутился роман. Оказалось, Мэгед (ему 52 года) военный, генерал армии в отставке, живет в Каире. Всю жизнь посвятил службе, семьей обзавелся только в 34 года. Женился на 17-летней девушке – в Египте принято, чтобы к моменту брака у мужчины был определенный достаток, поэтому там редко кто женится до 30 лет.

Маджиду 52 года. Он военный, генерал армии в отставке

- С семьей у него не сложилось, в браке родилась дочь, но Мэгед ее практически не воспитывал. Жена рано его оставила, а он не стал держать. Дочери, конечно, помогает, - рассказывает Марина. – В общем, к моменту знакомства он был один.

У влюбленных начались свиданья, на которые Мария летала за границу. Как-то отправилась в Марокко – встретились там с Мэгедом, потом с подругой – на курорт в Айн Сохна (Египет), и он приезжал на несколько дней. Да, признает она, несправедливо по отношению к мужу. Но что делать, если без этого человека она уже не могла дышать. Еще раз Мария летала через Каир в Бишкек, чтобы получить американскую визу – нужно было по работе. Все это длилось 4 года. Во время очередного свидания он сказал: «Давай заканчивать с этим. Переезжай ко мне навсегда».

Шанс изменить жизнь

- В прошлом году я развелась с мужем, - рассказывает Мария. – К шагу этому готовилась. Мы к тому моменту уже оба вышли на пенсию, но я еще работала. Дети у нас выросли, у каждого – своя жизнь теперь, и я решилась. Было тяжело. Но так честнее.

Для мужа Марии это, конечно, был шок. Были и скандалы, и выяснение отношений. Но Мария все-таки уехала к Мэгеду. Тот сначала предложил жить в Хугарде, в съемной квартире.

- Я не хотела. У нас, россиян, все-таки менталитет другой, нам очень важно иметь свою жилплощадь, - улыбается Мария, - поэтому мой генерал купил апартаменты с двумя спальнями в Хургаде и ждал меня насовсем. В начале этого года я улетела к нему и сейчас живу в Египте - то в Каире, то в Хургаде у самого красивого в мире моря с моим любимым мужем!

Как вам колечко?Фото: из личного архива

Сказать, что все гладко прошло, - тоже нельзя. Ведь на семье не одна жизнь завязана. Сын, по словам Марии, сначала не принял ее уход, встал на сторону отца, считал, что она бросила. Сейчас смирился и даже планирует приехать на отдых. Дочь, наоборот, поддержала, спросила только: «Почему ты 10 лет назад не сделала этого? Жизнь-то одна».

А главное - бывший муж тоже нашел свое счастье! Сейчас встречается с женщиной, познакомился с ней на одном из балтийских курортов.

- Мы с ним не общаемся. Мэгед сказал сразу: с детьми – в любое время дня и ночи, с бывшим – нет, - делится Мария. – Ревнует немного. Иногда мне кажется, что когда-то давным-давно, может, в другой жизни, мы с ним уже были вместе. Возможно ли такое – не знаю. Здесь, рядом с ним, мое место. А еще, так сложилось, что и с ним, и со мной в одно и то же время произошел несчастный случай – мы оба, тогда еще в разных странах, были на волосок от смерти. Он по службе прыгал с парашютом, но тот… не раскрылся. Как он выжил – даже представить не могу: три дня полз по пустыне, пока его не нашли. Врачи хотели ампутировать ему ногу, но мать (она у него врач) не дала, выходила его. А у меня в тоже время случилась беда – я потерла ребенка, и врачи меня после операции едва вытащили. И мне кажется, это проведение – мы оба выжили в то время, чтобы быть вместе сейчас. Кому-то покажется глупым, но именно так чувствую, настолько он мне родной.

Мы поженились, хотя в Египте это непросто, - очень долгая процедура для иностранок. Но у моего генерала много друзей, они нам помогли собрать все необходимые бумаги. Что касается привыкания, стараемся оба. Я учусь готовить национальные блюда – кофту, например, муж любит (люля кебаб, приготовленный с особыми специями на углях – прим.ред). Пельмени русские ему не зашли, а котлеты мои обожает. Когда в Каире живем, ношу платок, в Хугарде немного с этим посвободнее, - здесь можно носить и футболки, и без платка ходить, наверное, жара сказывается и близость моря.

У телевизора генерал и Мария не сидят. С раннего утра они уже на море, - рыбачат, купаются, дышат морским воздухом. Путешествуют и по Египту, и по другим странам, встречаются с друзьями Мэгеда, ездили в гости к его маме (недавно она умерла, отец ушел еще несколько лет назад). Но Марию женщина приняла очень тепло, можно сказать, благословила. Мэгед балует любимую подарками – кольцо, например, подарил с бриллиантами.

В очередном путешествииФото: из личного архива

- Первый муж никогда не дарил, а этот – завалил подарками прямо сразу после приезда – и одежда, и украшения. Любой женщине приятно. Называет меня «моя принцесса», а я его – «мой фараон» или «мой генерал», - улыбается Мария. – Муж - истинный военный, может утром, например, сказать: «Через 5 минут будь готова - едем». Куда – я даже не спрашиваю, знаю, что это будет приятная поездка, каждый раз - приключение. И я радуюсь такому, потому что раньше в моей жизни была только работа, дом, заботы. А сейчас и я, и мой генерал хотим пройти эту часть жизни вместе. Так что мой ответ – да, любовь можно встретить в любом возрасте. Даже если вам немножко за… 50. Ей все возрасты ей покорны. У каждого свое счастье, мое – такое.

* Имена героев изменены, по их просьбе