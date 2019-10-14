2019-10-14T13:45:10+03:00
Здоровье

В БСМП решать конфликты между медиками и пациентами будет специальная служба

К специалистам можно обратиться лично или написать письменное обращение
Ольга КОСТИНА
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В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С.Карповича начала работать клиентская службаВ Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С.Карповича начала работать клиентская службаФото: Мария ЛЕНЦ
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Скандальные ситуации между пациентами и медиками случаются довольно часто. Причин тому много. И правда у каждого своя. Стоит только открыть хоть один форум с отзывами о той или иной больнице.

«Узнал о диагнозе в день выписки».

«Лечили не теми лекарствами, хотя я говорил, что аллергия».

«Врачи грубые и никогда не выслушают».

Врачам необходимо учиться правильно общаться с пациентами: слушать, проявлять заинтересованность, разговаривать спокойно и на доступном языке, разъяснять незнакомые термины и говорить правду. Чтобы человек чувствовал поддержку не только со стороны родных. Один из самых сложных навыков - рассказать плохие новости. Не каждый доктор сможет правильно подойти к этому вопросу. Поэтому конфликты неизбежны.

Именно поэтому в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С.Карповича начала работать клиентская служба.

Успех лечения часто зависит от хороших отношений врача и пациента Фото: Мария ЛЕНЦ

Успех лечения часто зависит от хороших отношений врача и пациентаФото: Мария ЛЕНЦ

- Специалисты нового подразделения будут вести работу с пациентами, так и с их родственниками, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе медицинского учреждения. - Они помогут разрешить любую конфликтную ситуацию, касающуюся лечебно-диагностического процесса, снять напряженность.

К сотрудникам клиентской службы можно обратиться лично, а также написать письменное обращение от имени пациентов и их родственников. В штате – только опытные специалисты. Они отлично информированы о работе больницы. Помощь будет оказывать и психолог.

Еще одно направление работы клиентской службы – психологическая поддержка сотрудников больницы, чтобы помочь медикам избежать психологического выгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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