Ценою жизни спас золотой плот: на скале у Енисея установили мемориальную доску герою-таможеннику

На берегу Енисея, там, где в него впадает небольшая горная речушка Джой (на границе Хакасии и Красноярского края), прямо на скале появилась мемориальная доска. На ней на черном траурном фоне – фотография молодого человека в форме красноармейца. И надпись: Успенский Николай Николаевич.

Эту доску установили совместно хакасские таможенники, представители Хакасского отделения РГО, сотрудники заповедника «Саяно-Шушенский» и Саяно-Шушенской ГЭС. Кто же такой Николай Успенский и почему увековечили его память на месте гибели? В пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника рассказали его историю.

32-летний Николай Успенский был управляющим Семиозерской таможни. В июне 1930 года он получил задание доставить из тувинских концессий в Минусинск 148 килограммов золота. Перевезти груз по Усинскому тракту было практически невозможно: там орудовали вооруженные банды Мишина и Оленева, они собирались захватить золото, принадлежавшее молодой советской республике.

Участники экспедиции. Фото: А. Скляр

Успенский принял решение – сплавляться по Енисею. Соорудили из сосновых бревен плот, крепко сцепили их, погрузили ящики с золотом. И впятером – начальника сопровождали четверо пограничников – отправились вниз по Енисею. Однако по пути плот попал в водоворот, как раз рядом с устьем реки Джой. Пытаясь спасти золото, Николай погиб.

Подвиг таможенника описал в своем историческом романе «Месть Егудэя» писатель Владимир Балашов. Он принимал участие в экспедиции к месту гибели Успенского. Катер с экспедицией подошел к левому берегу водохранилища перед местом впадения реки Джой. Сомнений не было: плот затонул где-то здесь. На скале отыскали участок с ровной поверхностью, на нем и закрепили гранитную плиту.