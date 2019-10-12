От олигарха - к стоматологу: модель Лиза Адаменко стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ

В судьбе известной модели, экс-жены топ-менеджера «Лукойла» Лизы Адаменко новый поворот - она стала участницей телешоу «Холостяк» на ТНТ.

Напомним, история модели из Канска (Красноярский крац) прогремела на всю страну несколько лет назад, когда 16-летняя Лиза вышла замуж за 55-летнего Валентина Иванова. Сказка о Золушке и большой любви или неравный брак - именно этот вопрос в тот момент задавали себе многие. Олигарх Иванов скупал все журналы, где были фотографии Лизы, и, в конце концов, женился на юной модели. Правда, долго брак не продлился, через пару лет они развелись, а модель обвинила олигарха в рукоприкладстве. И вот - еще один вираж в истории модели. Теперь Лиза Адаменко поборется на популярном телешоу за сердце стоматолога Антона Криворотова.

Отметим, что состав участниц нового сезона «Холостяка» поистине звездный. К примеру, помимо Лизы, за любовь стоматолога будет сражаться признанная красавица и светская львица Милана Тюльпанова (блогер, дочь покойного сенатора от Петербурга Вадима Тюльпанова и экс-супруга футболиста Александра Кержакова). Так что сезон обещает быть интересным.

Добавим, что ране в Сети ходили слухи, что новым героем «Холостяка» станет рэпер Алексей Долматов, он же - Гуф. Однако позднее организаторы телешоу официально опровергли информацию.

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