2019-10-17T11:49:03+03:00
Здоровье

Красноярский врач, четверть века оказывающий неотложную помощь детям в 20-й больнице, отмечает юбилей

Андрея Сергеевича Попова уже поздравили коллеги и пациенты
Ольга КОСТИНА
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Коллеги уважают Андрея Сергеевича и прислушиваются к его авторитетному мнению Фото: krasgkb20.ruКоллеги уважают Андрея Сергеевича и прислушиваются к его авторитетному мнению Фото: krasgkb20.ru
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Заведующий приемным отделением для детей Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И.С.Берзона Андрей Сергеевич Попов 17 октября отмечает 50-летний юбилей. С чем его сегодня сердечно поздравили коллеги и пациенты.

Это отделение первым встречает заболевших малышей и взволнованных родителей. Здесь знают, что такое 70 «скорых» в день. Высокая температура, отравления, судороги, гипогликемия, аллергозы, анафилактический шок… Специалистам детской «неотложки» 20-й больницы порой и присесть некогда.

- В слаженной работе коллектива большая заслуга его руководителя, - сказала Светлана Пастухова, заместитель главного врача по детству. - Андрей Сергеевич умеет ориентироваться в сложной ситуации и принять правильное решение для оказания срочной помощи. Этому же он учит и своих молодых коллег.

Выпускник педиатрического факультета Красноярского медицинского института Андрей Попов пришел в 20-ю больницу врачом-ординатором. И вот уже четверть века оказывает неотложную помощь маленьким пациентам. В 2007 году он был признан лучшим врачом-педиатром здравоохранения города Красноярска! Награжден почетными грамотами главы администрации Ленинского района и главы города. Кроме того, является автором рационализаторских предложений и достойно представляет опыт работы подразделения на научных конференциях и семинарах.

Коллеги уважают Андрея Сергеевича и прислушиваются к его авторитетному мнению, высоко ценят его профессионализм, опыт, организаторские способности, чувство справедливости, внимание и такт. Пациенты же отмечают его чуткое отношение, рассудительность, доброжелательность.

А сколько благодарных отзывов оставляют пациенты в адрес приемного отделения для детей! Вот только один из них:

«По направлению педиатра мы с двумя детьми приехали в детское приемное отделение для исключения пневмонии, так как дети в течение пяти дней были с высокой температурой. Я в «положительном шоке» от того, как к нам отнеслись. Хоть и было очень много людей, детей, но весь процесс был организованный настолько, что поток не тормозился ни на минуту. Так как у нас один из детей грудной, нам выделили санитарочку, которая проводила нас на все процедуры: кровь, рентген, консультация хирурга. Все очень вежливые и внимательные. Хочу поблагодарить всю смену, работавшую в тот день. Вы - профессионалы своего дела. Благодаря таким людям еще есть надежда на светлое будущее».

«Комсомольская правда» - Красноярск присоединяется к поздравлениям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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