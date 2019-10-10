Красноярская ярмарка книжной культуры-2019: параллельная программа

Главная тема КРЯКК-2019 в этом году – локальные истории. Главный организатор, Фонд Михаила Прохорова, подготовил обширную основную, детскую и профессиональную программу, они уже опубликованы на сайте Фонда.

Сегодня изучаем параллельную программу, чтобы успеть купить билеты.

«День города» (Воронеж) 16+

Первый в Воронеже спектакль, созданный в технике «вербатим»: в нем звучат реальные монологи горожан, записанные творческой группой театра.

Ни один из монологов не выдуман, каждый из них своеобразен и самостоятелен.

При этом, 12 рассказанных историй прекрасно сливаются в одно общее повествование. Зрители узнают город с разных ракурсов, глазами разных его обитателей, у каждого из которых своя история и свои переживания. У героев очень разные судьбы и взгляды на жизнь, но, в сущности, все их истории – о непростых отношениях между маленьким человеком и большим городом.

Драмтеатр им.Пушкина

Пр. Мира, 73

31 октября, 19.00

Билеты 200-1500 рублей.

Российский национальный оркестр 6+

Программа традиционного концерта Российского национального оркестра в рамках КРЯКК в этом году очень насыщенна. Два отделения классической музыки смогут по достоинству оценить как поклонники оперы, так и любители симфонического оркестра.

Солистка – Юлия Лежнева (сопрано)

Дирижёр – Михаил Шехтман

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

1 ноября, 19.00

Билеты 400-1800 рублей.

«Пыль» (Новосибирск) 18+

Сложно устроенный документальный спектакль новосибирского театра «Старый дом» – яркое воплощение художественного исследования локальности. Здесь частная история конкретного человека сменяется статистикой, а цифры, в свою очередь, уступают место лекции эколога и интервью с урбанистом. Спектакль экспериментирует с масштабами: пристально всмотревшись в эпизод чьей-то жизни, меняет оптику, и город становится лишь небольшой частью огромного мира. В основу спектакля легли истории самих актеров или найденных ими документальных прототипов.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

2 ноября, 19.00

Билеты 500 рублей.

«Свидетели» (Казань) 16+

В основу документального спектакля легли реальные документы эпохи сталинского террора: списки расстрелянных священнослужителей, письма из лагерей, заявления, доносы, протоколы допросов. Здесь нет ни одного выдуманного слова. Спектакль создан в технике иммерсивного театра, когда зрители сами становятся исполнителями – озвучивают тексты, ибо актерская игра не в состоянии передать жизненную правду документа.

Дрожащие и срывающиеся голоса непрофессиональных актеров на это способны.

Музейный центр «Площадь Мира»

2 ноября в 21.00 и 23.00

По билетам на музейную ночь.

3 ноября, 16.00

Билеты 250 рублей.

35-я Музейная ночь «Переговорчики» 16+

Это значит, что музей наполнится перформансами и событиями, связанными с переговорами, взаимодействиями и попыткой понять друг друга. Будут созданы специальные точки для переговорчиков – можно будет задать вопрос шаману и получить ответ, послушать, как поют художники, возможно, даже приготовить еду на коммунальной кухне, получить яблоко от незнакомца, потрогать чужое лицо, сыграть в дженгу или музейный воображариум и т.д. (Подробности – в следующих выпусках «Досуга»)

Музейный центр «Площадь Мира»

2 ноября с 20.00 до 02.00

Билеты 400 рублей, в день события 450 рублей.

Молодежный театральный проект ««1989: 30 лет спустя» 16+

Этот театральный проект объединил молодых людей из Польши, Германии и России. Спустя 30 лет после крупных политических и социальных потрясений (таких как падение Берлинской стены) шесть польских, шесть русских и шесть немецких подростков отправились по маршруту Варшава - Москва - Берлин, чтобы вместе провести интервью с родителями, очевидцами и участниками событий 1989 года.

Дом актера

3 ноября, 19.00

Регистрация на сайте Фонда Михаила Прохорова.

Куда еще пойти

Музыкальный вечер песен Высоцкого для мужчины, женщины и фортепиано 12+

Вместе с актёрами Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина в программе принимает участие гость — лауреат международных конкурсов, московский пианист Александр Вишневский.

В этот вечер под аккомпанемент фортепиано прозвучат как популярные, так и малоизвестные песни Владимира Высоцкого.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

12 октября, 18.00

Билеты 200-500 рублей.

Книга vs фильм 16+

С октября 2019 года по апрель 2020 года, каждую вторую субботу месяца будут проходят лекции-беседы, посвящённые экранизации литературных произведений. Изучая тексты и фрагменты фильмов, ведущие и слушатели попытаются ответить на ряд неизбежно возникающих вопросов. Искать ответы будут на примере семи текстов и восьми их экранизаций в диапазоне от античности до наших дней.

Расписание на октябрь и ноябрь

12 октября «Царь Эдип» Софокла / «Царь Эдип» Пьера Паоло Пазолини.

9 ноября «Ромео и Джульетта» / «Ромео + Джульетта», Шекспир / Дзеффирелли / Лурманн;

Музей-усадьба Г.В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Вход свободный.

Магия кино 16+

На этот раз лекторий в Доме кино будет посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных. Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.

Тема на октябрь

11 октября — Особенности развития японского кинематографа. Часть 2

25 октября — Величайшие мастера японского кино. Режиссёр Кэндзи Мидзогути

Дом кино

Пр. Мира, 88

Начало в 19.30

Билеты 100 рублей.

Музей в новом формате 18+

Весной этого года в Музейном центре «Площадь Мира» прошел первый «Вечер неправильно трактованного искусства». Такой формат понравился красноярцам, поэтому музей решил повторить «Вечера неправильно трактованного искусства» и придумал другие конкурсы для посетителей.

Программа на октябрь

12 октября - Вечер неправильно трактованного искусства пройдет на выставке «После Поздеева», посвященной феномену красноярского искусства. Целью участников будет трактовать работы не так, как задумывали сами художники.

19 октября - Вечер одного шедевра. Здесь тоже можно придумывать факты и домыслы о произведениях красноярских художников.

Музейный центр «Площадь Мира»

По субботам в 19.00

По билету в музей 150-250 рублей.

Молодежный агрофестиваль «Грядка Фест» 6+

Крупная агро-ярмарка с фермерскими хозяйствами, площадка для общения представителей агро-бизнеса, молодых предпринимателей и студентов, интерактивные локации, а также вечерняя тусовка с топовым диджеем.

Театральная площадь

13 октября, с 12.00 до 22.00

Вход свободный.

Фортепианное шоу Bel Suono 6+

Молодые, харизматичные пианисты- виртуозы представят зрителю грандиозную программу Магия Трёх Роялей и свой самый новый альбом в сопровождении аккомпанирующего состава музыкантов. Вивальди и Штраус, Моцарт и Григ, Бетховен и русская «Калинка», а также другие всемирно известные произведения и музыкальные сюрпризы услышит зритель в авторской обработке Bel Suono!

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

15 октября, 19.00

Билеты 1200-4000 рублей.

Премьеры

Мама, мне оторвало руку 16+

Этот спектакль – погружение в странный мир, личный космос современной девушки-подростка. В отчаянном стремлении преодолеть равнодушное отношение мира, выделиться и стать не такой, как все, она решает лишить себя руки.

Театр юного зрителя

Ул. Вавилова, 25

14 октября, 19.00

Билеты 350 рублей

По приколу! Кто решает, что смешно? 11+

Зрителям предстоит вместе с артистами смоделировать историю и разобрать действия героев с точки зрения закона и отношений в социуме.

Театр юного зрителя

Ул. Вавилова, 25

15 октября, 13.00

31 октября, 14.00

Билеты 300 рублей.

Мы, герои 16+

Спектакль поставлен режиссером Олегом Рыбкиным по пьесе известного драматурга Жан-Люка Лагарса, культового для Франции писателя. Герои спектакля – совсем не «герои» в обычном понимании, это театральная труппа артистов- неудачников, скитальцев и изгоев. Их судьбы, их страдания в поисках любви, счастья и безопасности можно было бы посчитать комедией, если бы не знание того, что эти события происходят в центре Европы, на которую надвигается угроза Войны, что над этими частными судьбами «героев» сгущается угроза гибели.

В спектакле много музыки, песен, которые под аккомпанемент живого оркестра исполняют артисты театра и «актеры бродячего театра».

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

16 октября, 19.00

Билеты 700-1000 рублей.