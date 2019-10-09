Клиента выгнали из пиццерии известной сети за то, что он не сделал заказ в ожидании друга

Место действия: «ДоДо Пицца».

Действующие лица: красноярский юморист, резидент шоу «Не спать» на ТНТ и участник «Comedy Баттл» Алексей Бахметьев и сотрудники пиццерии.

Как рассказывает сам Алексей в социальных сетях, он пришел в кафе на встречу, сделал небольшой заказ и понял, что рассчитываться нечем, - деньги и карты в забытом дома бумажнике. Заказ пришлось отложить до прихода друга. Но ждать в нашей стране кого-то у метро или в пиццерии небезопасно, последствия могут быть самые неожиданные. У нашего героя все окончилось всего лишь тем, что его попросили покинуть помещение. Типа, нечего сидеть тут за просто так.

Юморист пытался шутить. Пробовал объяснить. Но не тут-то было, пришлось удалиться. И на память о встрече написать пост в социальных сетях. Красноярцы дружно встали на его сторону.

К чести заведения, они тоже прокомментировали инцидент: «Вся информация уже передана коллегам, с сотрудниками мы побеседуем! А вас ждет приятный сюрприз в директе. Загляните туда прямо сейчас ».