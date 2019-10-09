Передвижные медицинские комплексы работают в селах Красноярского края

Городским жителям и не снилось, какие трудности приходится преодолевать сельским жителям, чтобы попасть на прием к врачу или получить необходимую медицинскую помощь. Ну, например, неудачно упал человек. В городе три варианта: самому приехать в больницу, вызвать «скорую» или обратиться в травмпункт. В сельских краях с этим сложнее. На месте помощь получить не получится. Придется ехать, как минимум в районный центр, а то и дальше. На своем транспорте, либо на «скорой», если она будет на месте. Ведь фельдшер может находиться в другом населенном пункте. На повторные приемы тоже придется проделать тот же путь, а это десятки, а то и сотни километров. Сдача анализов, осмотры. Очереди многочасовые, ведь люди едут со всего района.

Первое время мобильный ФАП встречали очереди Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Поэтому мобильные передвижные комплексы – это настоящее спасение. В Ачинском районе мобильный ФАП межрайонной больницы вышел на линию 1 апреля этого года. За шесть месяцев работы изъезжено 10 тысяч километров. Среди населенных пунктов: Зерцалы, Малая Покровка, Карловка, Нагорново, Улуй, Барабановка, Ильинка, Ладановка, Крещенка, Курбатово, станция Тимонино, деревня Саросека, Заворки, Ивановка, самый дальний пункт – Слапцовка (69 километров). Итоги впечатляют - 427 посещений, 105 выездов, 125 выписанных рецептов, 10 тысяч километров, 26 деревень (по нескольку выездов в каждый пункт).

- Жители отдаленных деревень особенно ждут «автомобиль здоровья» с нетерпением, - рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом фельдшер Наталья Клюева. - Для многих это и настоятельная необходимость в общении, в добром слове. Первое время мобильный ФАП встречали очереди, сегодня работа отлажена и вошла в спокойное, четкое русло: сельчане уверены, что без помощи они не останутся.

Мобильный ФАП оборудован по современным стандартам Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Мобильный ФАП оборудован по современным стандартам – смотровой и процедурный кабинеты, реанимационные аппараты. Прямо в автомобиле медики могут взять анализы, сделать ЭКГ. Компьютерная «начинка» соответствует запросам времени: веб-камеры для телемедицинских консультаций, что обеспечивает при необходимости связь с врачом в поликлинике. Расшифровка ЭКГ кардиологом также происходит дистанционно, что позволяет фельдшеру оперативно назначать лечение.

За время работы мобильного комплекса врачам удалось диагностировать несколько случаев сахарного диабета, злокачественных новообразований, а также гиперхолестеринемии (повышенный уровень холестерина в крови, что влечет за собой опасность сердечно-сосудистых проблем). Пациентов направили для дальнейшего лечения в поликлинику, где их поставили на учет.

Еще три передвижных ФАПа – в Ачинском, Абанском и Сухобузинском районе – тоже уже успешно работают.

В этом году запланировано построить и ввести в эксплуатацию 27 новых ФАПов в 15 районах края, а в 2020 году в территориях края откроется 57 новых медицинских пунктов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В деревне Челноки открылся медицинский пункт

А в деревне Челноки Казачинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Здесь будут получать медицинскую помощь не только жители Челноков, но и близлежащих деревень - Водорезово и Березняки.

В деревне Челноки открылся новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

На возведение медицинского пункта в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» из федерального бюджета направили более 2,6 миллионов рублей. Из средств краевого бюджета приобретено оборудование, стоимость которого составила около 700 тысяч рублей. Здесь есть все необходимое для оказания первичной помощи, в том числе и многоканальный электрокардиограф с автоматическим режимом и дефибриллятор, а также облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный, одеяло-обогреватель тепловолоконное медицинского назначения, стерилизатор, концентратор кислорода, анализатор флуориметрический для экспресс - диагностики, пульсоксиметр, спирометр. Оборудованы кабинеты приема фельдшера, процедурный кабинет и аптечный пункт.

Фельдшер Челноковского ФАП будет проводить диспансеризацию, профилактические осмотры, оказывать плановую и неотложную медицинскую помощь. Помещение рассчитано на одновременное пребывание до пяти пациентов.