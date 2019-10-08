«Два года ждет хозяина-предателя»: в Красноярске на остановке живет брошенная собака

Рассказывает волонтер Кристина: «Второй год добрый пес живёт на остановке! За это время никто даже не попытался его пристроить или сфотографировать. Два года назад его щенком кто-то выкинул, как мусор, из машины. И с тех пор он все ещё ждёт этого предателя. Он никуда не уходит с места вообще, он не ищет себе еду, кушает только то, что добрый человек достанет из сумки.. Может, повезёт, а может, нет… Услышав это, я сварила ему покушать и поехала фотографировать!

Он не поверил своему счастью, что специально для него принесли рожки с тушенкой! Он очень худой и побитый жизнью, но все ещё тянется к людям, заглядывает в глаза каждому прохожему».

Через эту остановку ходят только дачные автобусы, совсем скоро здесь совсем не будет прохожих.

Информация о собаке появилась в группе Вконтакте «ЛапУшки" - ПОТЕРЯШКИ - животные г.Красноярск». Однако пока откликов нет. Кстати, там каждый день появляется информация о найденных, потерянных и брошенных животных. Однако история этой собаки особенная. Его домом стала остановка, пропитанием – то, что подадут.

Если есть возможность дать этой собаке настоящий дом и настоящую заботу, откликнитесь!

Где находится собака

На остановке Водники, ул. Монтажников, 63

Волонтер Кристина, 89632576872