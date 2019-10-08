2019-10-08T15:10:26+03:00
Здоровье

В новом Центре общественного здоровья красноярцы смогут пройти диспансеризацию в кратчайшие сроки

На осмотр специалистов потребуется не больше двух дней
Ольга КОСТИНА
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В Красноярске открылся центр общественного здоровья Фото: Олег КУЗЬМИНВ Красноярске открылся центр общественного здоровья Фото: Олег КУЗЬМИН
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О том, что пришло время проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию сейчас даже напоминают по телефону. Приходит сообщение с приглашением посетить медицинское учреждение. Но только далеко не каждый спешит обследоваться. Стоит только подумать, что нужно выкроить время, посетить с десяток кабинетов, возле которых чаще всего длинные очереди. Только не это!

- Получила я подобное сообщение, - рассказала жительница Кировского района Елена Кузьмина. – Еще подумала: «Какой сервис!». Ну, думаю, схожу. А потом, то одно, то другое. Это же неделю, как минимум, надо потратить, чтобы всех врачей обойти. Надо, но вот так и не сходила… Потом и вовсе забыла.

Двери Центра открыты для жителей всех районов краевого центра Фото: Олег КУЗЬМИН

Двери Центра открыты для жителей всех районов краевого центра Фото: Олег КУЗЬМИН

Но сейчас у красноярцев появилась возможность пройти необходимые обследования в кратчайшие сроки. В Свердловском районе начал работать новый Центр общественного здоровья (ул. Королева 10 «А»). Ранее на первом этаже жилого дома на площади более 600 квадратных метров располагался травмпункт, но после переезда помещение несколько лет пустовало. Сейчас же это одно из подразделений КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3» (главный врач Сергей Сульдин).

В помещениях провели ремонт Фото: Олег КУЗЬМИН

В помещениях провели ремонт Фото: Олег КУЗЬМИН

К открытию во всех помещениях провели внутренний ремонт, обновили фасад и входные группы. Закупили новую мебель, технику и специализированное оборудование. К услугам пациентов шесть кабинетов. Помимо диспансеризации здесь получить углубленную консультацию, антропометритрическое обследование, пройти школу здоровья. Сдать анализы на холестерин, сахар, общий анализ крови, пройти процедуру ЭКГ и получить заключение терапевта.

Пройти обследования можно в кратчайшие сроки Фото: Олег КУЗЬМИН

Пройти обследования можно в кратчайшие сроки Фото: Олег КУЗЬМИН

В смотровых кабинетах специалисты проведут онкоскрининг, что позволит выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Работа учреждения построена в две смены - с 8 до 20.00 часов, плотность посещений до 50 человек в день. Что важно – центр открыт для посещений всех жителей краевого центра, район проживания не имеет значения.

Основные задачи в работе Центра – проведение диспансеризации по принципу непрерывного потока и «зеленого коридора. Так, чтобы люди проходящие медосмотр и плановые и экстренные пациенты не мешали друг другу, а диспансеризацию можно было пройти за один два дня.

Пациентов встречают доброжелательные сотрудники Фото: Олег КУЗЬМИН

Пациентов встречают доброжелательные сотрудники Фото: Олег КУЗЬМИН

- В рамках национального проекта есть специальная программа, по внедрению новой модели организации амбулаторно-поликлинической помощи, - рассказал министр здравоохранения края Борис Немик. - Она подразумевает проведение профилактических осмотров «в один день», чтобы с точки зрения временного фактора все было сделано оптимально: графики работы поликлиник, состав специалистов, диагностическое оборудование. Вот все эти условия в течение трех создаются в наших поликлиниках города и края. К слову, в новых поликлиниках, которые проектируются и будут построены, изначально разведены потоки пациентов, а отделение диагностики выделено отдельным блоком.

В новом Центре общественного здоровья с визитом побывал министр здравоохранения края Борис Немик Фото: Олег КУЗЬМИН

В новом Центре общественного здоровья с визитом побывал министр здравоохранения края Борис Немик Фото: Олег КУЗЬМИН

Министр напомнил что, до 2022 года в Красноярске будет возведена поликлиника в микрорайоне «Покровский», а также разработана проектно сметная документация на строительство поликлиник в Свердловском, а также Советском районе Красноярска.

Квалифицированные специалисты примут анализы Фото: Олег КУЗЬМИН

Квалифицированные специалисты примут анализы Фото: Олег КУЗЬМИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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