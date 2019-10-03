Православная афиша Красноярска на октябрь 2019
Енисейская Сибирь в истории России
В этом году Сибирский исторический форум посвящен 400-летию города Енисейска, внесшему уникальный вклад в российскую и мировую историю, в историю Великих географических открытий, открытие Северного морского пути.
Среди направлений работы форума архитектура Енисейска в контексте сибирского градостроительства, Енисейск и Приенисейская Сибирь в истории Русской Православной Церкви.
В рамках форума планируются мастер-классы, выставки, публичные лекции, культурная программа.
Конгресс-холл СФУ
пр. Свободный, 82, стр. 9
23 октября – 26 октября
Вход свободный.
Школа журналистики
Занятия бесплатные. Единственное ограничение - возраст. Тем, кому меньше 12 лет, вряд ли будет интересно.
Архиерейский дом
ул. Горького, 27
По воскресеньям в 14 часов в 105 кабинете.
Прием работ на литературный конкурс среди школьников «Лето Господне»
Идет прием заявок на заочный этап шестого сезона Международного детско-юношеского конкурса среди учащихся 6–12 классов «Лето Господне» имени И.С. Шмелева.
Подать работу можно на сайте конкурса в разделе «Заявка на участие». Чтобы стать участником, достаточно заполнить анкету и прикрепить творческую работу в электронном виде. Требования к оформлению работ подробно изложены в положении о конкурсе.
В ходе первого этапа будет осуществляться прием творческих работ по пяти основным направлениям:
- Священное Евангелие и русская литература;
- «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи…» К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
- «Одна на всех, мы за ценой не постоим». К 75-летию Великой Победы. Тема подвига в произведениях о Великой Отечественной войне;
- «Пути небесные». К 70-летию преставления Ивана Сергеевича Шмелева;
- «Дорога к Небу». К 10-летию Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Творчество лауреатов и номинантов.
На второй, очный этап, который пройдет в дни весенних школьных каникул 2020 года, в Москву будут приглашены авторы работ, набравших наибольшее количество баллов.
До 1 декабря.
Концерты
Светлана Копылова 6+
Автор-исполнитель православной песни выступит в Красноярске в шестой раз. В программе презентация альбома «Незабудка». Партию второй гитары исполнит музыкант-виртуоз Дмитрий Колтаков. После концерта состоится автограф-сессия.
ДК комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
18 октября, 19.00
Билеты 600-1200 рублей.
Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора КИЦ «Успенский» 0+
Прозвучат духовные песнопения, народные, светские песни.
Ачинск
Городской Дворец культуры
3 микрорайон, 38
19 октября, 16.00-17.00
Дивногорск
ГДК «Энергетик»
ул. Комсомольская, 6
20 октября
Выставки
«Красота сотворенная» 0+
В экспозиции представлено более 150 экспонатов: большая коллекция иконописи, графика, редкие рукописные и печатные богослужебные книги, медные и серебряные оклады, уникальные фотографии восстановленных храмов и многое другое. В том числе иконы современных красноярских художников-иконописцев.
Справки и запись на экскурсии по телефону: (+7 391) 212-22-50.
Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова ул. Парижской коммуны, 20
До 27 октября
Билеты 80-150 рублей.
КИЦ «Успенский»
Лекция «Женский гений в изобразительном искусстве»
5 октября, 14.30-15.30, каб. 2.1
Лекция-беседа из цикла «Азбука веры»
Проведет штатный священник храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Виктор Теплицкий.
15 октября, 12.00-13.00, каб. 2.1
Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря 12+
Это лекция-беседа с элементами демонстрации и посещения монастырского комплекса, Культурно-исторического центра, кинолекторий «Сибирская Лавра».
До 31 августа, ежедневно, с 10.00 до 19.00, по предварительной записи.
КИЦ «Успенский»
ул. Лесная 55а
Вход свободный.
Прием заявок на международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2019–2020»
Принять участие в «Православной инициативе» могут церковные и светские организации.
Рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:
Образование и воспитание
Социальное служение
Культура
Информационная деятельность
Подробная информация об условиях проведения конкурса и конкурсная документация размещены на сайте конкурса www.newpravkonkurs.ru.
Справки по телефону: +7(495)640-77-93 или по e-mail: expert@pravkonkurs.ru.
До 15 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU