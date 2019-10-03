2019-10-04T08:29:20+03:00
Общество

Православная афиша Красноярска на октябрь 2019

Представляем самые важные православные события города
Татьяна АРОНОВА
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Православная афиша Красноярска 2019Православная афиша Красноярска 2019Фото: Мария ЛЕНЦ
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Енисейская Сибирь в истории России

В этом году Сибирский исторический форум посвящен 400-летию города Енисейска, внесшему уникальный вклад в российскую и мировую историю, в историю Великих географических открытий, открытие Северного морского пути.

Среди направлений работы форума архитектура Енисейска в контексте сибирского градостроительства, Енисейск и Приенисейская Сибирь в истории Русской Православной Церкви.

В рамках форума планируются мастер-классы, выставки, публичные лекции, культурная программа.

Конгресс-холл СФУ

пр. Свободный, 82, стр. 9

23 октября – 26 октября

Вход свободный.

Школа журналистики

Занятия бесплатные. Единственное ограничение - возраст. Тем, кому меньше 12 лет, вряд ли будет интересно.

Архиерейский дом

ул. Горького, 27

По воскресеньям в 14 часов в 105 кабинете.

Прием работ на литературный конкурс среди школьников «Лето Господне»

Идет прием заявок на заочный этап шестого сезона Международного детско-юношеского конкурса среди учащихся 6–12 классов «Лето Господне» имени И.С. Шмелева.

Подать работу можно на сайте конкурса в разделе «Заявка на участие». Чтобы стать участником, достаточно заполнить анкету и прикрепить творческую работу в электронном виде. Требования к оформлению работ подробно изложены в положении о конкурсе.

В ходе первого этапа будет осуществляться прием творческих работ по пяти основным направлениям:

- Священное Евангелие и русская литература;

- «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи…» К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;

- «Одна на всех, мы за ценой не постоим». К 75-летию Великой Победы. Тема подвига в произведениях о Великой Отечественной войне;

- «Пути небесные». К 70-летию преставления Ивана Сергеевича Шмелева;

- «Дорога к Небу». К 10-летию Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Творчество лауреатов и номинантов.

На второй, очный этап, который пройдет в дни весенних школьных каникул 2020 года, в Москву будут приглашены авторы работ, набравших наибольшее количество баллов.

До 1 декабря.

Концерты

Светлана Копылова 6+

Автор-исполнитель православной песни выступит в Красноярске в шестой раз. В программе презентация альбома «Незабудка». Партию второй гитары исполнит музыкант-виртуоз Дмитрий Колтаков. После концерта состоится автограф-сессия.

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

18 октября, 19.00

Билеты 600-1200 рублей.

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора КИЦ «Успенский» 0+

Прозвучат духовные песнопения, народные, светские песни.

Ачинск

Городской Дворец культуры

3 микрорайон, 38

19 октября, 16.00-17.00

Дивногорск

ГДК «Энергетик»

ул. Комсомольская, 6

20 октября

Выставки

«Красота сотворенная» 0+

В экспозиции представлено более 150 экспонатов: большая коллекция иконописи, графика, редкие рукописные и печатные богослужебные книги, медные и серебряные оклады, уникальные фотографии восстановленных храмов и многое другое. В том числе иконы современных красноярских художников-иконописцев.

Справки и запись на экскурсии по телефону: (+7 391) 212-22-50.

Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова ул. Парижской коммуны, 20

До 27 октября

Билеты 80-150 рублей.

КИЦ «Успенский»

Лекция «Женский гений в изобразительном искусстве»

5 октября, 14.30-15.30, каб. 2.1

Лекция-беседа из цикла «Азбука веры»

Проведет штатный священник храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Виктор Теплицкий.

15 октября, 12.00-13.00, каб. 2.1

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря 12+

Это лекция-беседа с элементами демонстрации и посещения монастырского комплекса, Культурно-исторического центра, кинолекторий «Сибирская Лавра».

До 31 августа, ежедневно, с 10.00 до 19.00, по предварительной записи.

КИЦ «Успенский»

ул. Лесная 55а

Вход свободный.

Прием заявок на международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2019–2020»

Принять участие в «Православной инициативе» могут церковные и светские организации.

Рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

Образование и воспитание

Социальное служение

Культура

Информационная деятельность

Подробная информация об условиях проведения конкурса и конкурсная документация размещены на сайте конкурса www.newpravkonkurs.ru.

Справки по телефону: +7(495)640-77-93 или по e-mail: expert@pravkonkurs.ru.

До 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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