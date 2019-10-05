В Якутии медведь растерзал бывшего депутата Госсобрания республики

В Якутии медведь растерзал охотника. Эта новость появилась еще утром, но поначалу никто не знал имени погибшего. Сейчас уже известно, что это Александр Крылов, в прошлом (до 2016 года) депутат республиканского парламента (Ил Тумэн) и экс-председатель ЯРО «ОПОРА России». Его также знают, как владельца крупнейшего строительного рынка в Якутске. Информацию о гибели Крылова официально подтвердил и.о. главы Оймяконского района Игорь Водовозов.

По предварительным данным трагедия произошла накануне, 4 октября, в Оймяконском районе (расстояние от Якутска до Оймякона – 680 километров по прямой). Александр Крылова с товарищами отправились туда на охоту. Крылов ехал на квадроцикле, когда заметил медведя – видимо, рев техники вспугнул хищника и тот выскочил на дорогу.

Охотник не растерялся и застрелил медведя. Затем спустился на землю и подошел к нему поближе, чтобы убедиться, что хищник мертв. В этот момент из укрытия на него выскочил второй зверь. Справиться с ним Крылов не сумел. От полученных ран он скончался. Товарищи слышали выстрел и крики, поспешили на помощь, но опоздали.

Принято решение, доставить тело экс-депутата в село Томтор (Оймяконского района). На место уже выехали следователи для выяснения обстоятельств трагедии.