Бил наверняка. Бывший министр в Хакасии расстрелял зашедших на его поле чужих лошадей

Известный конезаводчик, глава оргкомитета скачек «Большой Сибирский круг»… Бывший министр сельского хозяйства Хакасии Иван Вагнер устроил кровавую расправу над табуном лошадей в Орджоникидзевском районе.

Животные, принадлежавшие двум местным фермерам, случайно зашли на поля пшеницы, которыми владеет Иван Эрвинович. И тот так разъярился, что схватившись за ружье, открыл по ним огонь. Не для того, чтобы спугнуть, а прицельно. Бил наверняка.

Лошади домашние, человеку доверяют. Убегать даже не думали. А потом – просто не успели. В итоге погибли четыре, ранены еще две, сообщает ИА «Хакасия» со ссылкой на собственный источник.

Фермеры написали заявления в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». А это – максимум два года или штраф – до 40 тысяч рублей.

Кстати, проблемы с законом у Ивана Эрвиновича уже были. В 2015-м году проходил подозреваемым сразу по четырем статьям, в том числе за злоупотребление полномочиями, превышение… Но осужден был только за незаконное предпринимательство. Ему выписали штраф – 60 тысяч рублей – и на три года лишили возможности занимать руководящие должности в госорганизациях.

- Это нормально! – заявлял тогда он. - Если человек у власти и не под уголовкой, он - не человек. Все мы останемся верны своей республике. Всегда любил и буду любить свою землю.

… После расстрела на поле Вагнер отдал хозяину четырех своих коней – взамен погибших. А владельцу раненых животных, говорят, ничего предлагать не стал. Мол, не убил, и ладно.