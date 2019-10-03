В Красноярск привезли мощи более 50 христианских святых

В Красноярск прибыли мощи более 50 раннехристианских святых. Церемония встречи прошла накануне, 2 октября, в Архиерейском доме. Меценатами стали супружеская пара Юрий и Людмила Кузьмины. Они передали ковчеги со святынями из рук в руки митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону, сообщает «ТВК-Красноярск».

После церемонии передачи у святынь владыка возглавил общее молебное пение. Зачем 6 ковчегов были переданы в Успенский и Благовещенский монастыри Красноярска, в храмы Рождества Христова, великомученика Димитрия Солунского, преподобного Сергия Радонежского и преподобного Илии Муромца Печерского.

Добавим, что в ковчегах хранятся частицы мощей более таких чтимых в России угодников, как великомученик Георгий Победоносец, мученик Иоанн Воин, преподобный Антоний Великий, преподобная Бригитта Ирландская и многие другие.