2019-10-03T15:15:19+03:00
Общество

В Красноярск привезли мощи более 50 христианских святых

Их передадут в монастыри и храмы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск привезли мощи более 50 христианских святых. Фото: пресс-служба Красноярской епархииВ Красноярск привезли мощи более 50 христианских святых. Фото: пресс-служба Красноярской епархии
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В Красноярск прибыли мощи более 50 раннехристианских святых. Церемония встречи прошла накануне, 2 октября, в Архиерейском доме. Меценатами стали супружеская пара Юрий и Людмила Кузьмины. Они передали ковчеги со святынями из рук в руки митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону, сообщает «ТВК-Красноярск».

После церемонии передачи у святынь владыка возглавил общее молебное пение. Зачем 6 ковчегов были переданы в Успенский и Благовещенский монастыри Красноярска, в храмы Рождества Христова, великомученика Димитрия Солунского, преподобного Сергия Радонежского и преподобного Илии Муромца Печерского.

Добавим, что в ковчегах хранятся частицы мощей более таких чтимых в России угодников, как великомученик Георгий Победоносец, мученик Иоанн Воин, преподобный Антоний Великий, преподобная Бригитта Ирландская и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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