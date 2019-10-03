Более 1000 школ – 23 300 учителей: педагоги Красноярского края готовятся отмечать профессиональный праздник

Накануне Дня учителя, а он отмечается в нашей стране 5 октября, в министерстве образования Красноярского края озвучили цифру, сколько же в регионе работает педагогов. На более чем тысячу школ – 23 320. Из них 38 % – в сельских территориях, 62 % – в городских. При этом 25 % – это молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

- Ежегодно в образовательные учреждения приходит более 600 молодых педагогов. В настоящее время значительно сократилось число тех, кто уходит из школы в течение первых двух лет работы – в 2010 году таких было 70 %, сегодня – 40 %, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства образования.

Средний возраст учителей составляет 45-49 лет. По гендерному составу большую часть занимают женщины – 86 %. Радует, что в последние три года в школы края пришло работать много педагогов мужчин. Свыше 50% учителей имеют стаж работы более 20 лет и аттестованы на первую или высшую квалификационные категории.

К слову, сегодня, 3 октября, в Большом концертном зале краевого центра состоится концерт, посвященный Дню учителя. На мероприятие приглашены более тысячи педагогов из 61 муниципалитета края. А 50 из них будет присвоено почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края». Это учителя, руководители школ, детских садов и учреждений допобразования, а также колледжей и училищ.