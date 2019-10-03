Благодарная пациентка изобразила Красноярский перинатальный центр на холсте

Ежедневно специалисты Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства ведут борьбу за жизнь и здоровье детей и их мам. Неудивительно, что пациенты и их родные стараются поблагодарить своих спасителей. Письма на имя руководителя, отзывы на сайте, цветы и подарки, слова признательности – подобные знаки внимания всегда приятны и к месту.

В сентябре одна из посетительниц передала администратору перинатального центра подарок. Не лично для кого-то, адресовала всем сотрудникам. Когда развернули упаковочную бумагу, то ахнули – картина!

В благодарность за ежедневные подвиги Фото: Пресс-служба Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства

На обратной стороне подпись: «Картина «Перинатальный центр» Красноярск 2019. Акрил, размер холста 60 на 45 @ Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

Кому, за что? Женщина скромно промолчала. Пришлось благодарить ее заочно:

«Вы только посмотрите на эту красоту! Вот такой подарок мы получили от Уваровской Э.Ю. Спасибо Вам за творчество! Спасибо Вам за ТАКУЮ обратную связь!».

Сейчас подаренная картина украшает холл перинатального центра.

Сейчас картина украшает холл перинатального центра Фото: Пресс-служба Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства

Еще одна история про благодарность. Отзыв о работе врача Юлии Николаевне Глызиной пациентка Юлия Узунова оставила на сайте Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

«Хочу оставить свой отзыв о вашей больнице, о ваших замечательный врачах - врачах от Бога. Большую благодарность Юлии Николаевне Глызиной, которая делала мне пкс (плановое кесарево сечение – прим. Ред.) - все прошло прекрасно. И за это я ей очень благодарна. Юлия Николаевна очень внимательная, пришла с утра перед пкс познакомиться со мной и обговорить все детали. Во время операции постоянно спрашивала про мое самочувствие.

Юлия Николаевна Глызина Фото: Пресс-служба Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства

После операции заходила в реанимацию, так же узнавала, как я себя чувствую, как чувствует себя малышка. Замечательный врач! Вот про таких и говорят - Врач С Большой Буквы. Очень рада, что именно она делала операцию, спасибо огромное. Также спасибо большое первой патологии и всем акушеркам в ней - они просто золото. Так же большое спасибо акушеркам в послеродовом отделении - они молодцы, во всем помогали (пост №2)».

На выписке Юлию встречали родные. Все, как положено – цветы и взволнованный молодой папа с бабушкой. А старшие дети радовались тому, что наконец-то познакомились со своей младшей сестренкой.

На выписке Юлию встречали родные Фото: Пресс-служба Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства

Кстати, иногда врачи получают слова благодарности даже спустя годы. У красноярки Татьяны сыночек – настоящий торопыжка. Родился 17 августа 2017 года. Рано. На 27 неделе беременности. Первые минуты рождения, а в душе у молодой мамы всепоглощающая радость и удушающий страх. Будет ли жить малыш? Ведь он такой крохотный.

«Благодарю Бога, что меня направили именно к вам!!! А так бы я и не знаю, что было бы с нами! Родился мой замечательный Костя 17.08.2017 года, с весом 1130, в 27 недель. И если бы не профессионализм врачей перинатального центра, даже не знаю, что могло бы с нами быть!!! Спасибо всем, кто помог появиться на свет моему малышу, а именно врачам Реодько Светлану Викторовну, Рязанкину Александру Алексеевичу и акушерке Евгении Сергеевне Кручининой, которая подбадривала меня всю операцию и запрещала плакать. Выражаю слова благодарности врачам ОАР 3 (новорожденные дети в отделение анестезиологии-реанимации №3 поступают в основном из родовых залов и операционных – прим. Ред.), особенно Тураевой Татьяне Игоревне, которая приняла из рук врачей моего сыночка. Спасали ему жизнь и назначали профессиональное лечение. А так же ОАР 4 (отделение анестезиологии-реанимации №4, где занимаются неонатальной реанимацией – прим. Ред.), где мой сынок провел больше времени. Спасибо огромное заведующим отделениями реанимации 3 и 4 Боровской Анастасии Владимировне и Смирновой Юлии Николаевне. Врачи с большой буквы и с большим сердцем!!! Так же я очень благодарна отделению паталогии новорожденных и недоношенных детей. Спасибо Вам дорогие врачи и низкий поклон!!!

Моему Костику сегодня уже 2 года и 1 месяц. И мы пошли в детский сад!».

Сейчас Косте 2 года и 1 месяц Фото: Пресс-служба Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто родился в сентябре?

В Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства подвели итоги рождаемости за сентябрь.

С 9 по 30 сентября на свет появились 173 ребенка. Из них 92 мальчика и 81 девочка. Среди них 6 двойняшек.

Самым маленьким ребенком первого месяца осени стал мальчик - его вес при рождении 650 граммов.

Самым большим ребенком августа стала девочка - ее вес при рождении 4500 граммов.

Всего в перинатальном центре, с момента его открытия на базе детской краевой больницы, родилось более 26 500 малышей.

173 ребенка появились на свет в перинатальном центре в сентябре Фото: Пресс-служба Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства

СПРАВКА КП

Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства - это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. В состав Краевого центра охраны материнства и детства входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и Красноярский краевой перинатальный центр.