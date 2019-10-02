«Нечего выносить сор из избы»: в Красноярском крае учительнице предложили уволиться после поста в соцсети о проблемах в школе

«Мне сегодня директор школы предложил уволиться. Типа «нечего сор из избы выносить». И ехать туда, где моей дочери будут преподавать английский. Сказал, что учителя истории и обществознания найдет легко. Вот так разбрасываются кадрами сельской школы, лишь бы не решать проблему!».

Пост учительницы Ирины Шейнберг за сутки прославил крошечную школу из маленького села Субботино в Красноярском крае на всю страну. Удивительная сила соцсетей. Пост, репост, комментарии, «лайки». И вот уже директор не успевает отбиваться от звонков «сверху» - от районного отдела образования до краевого минобра...

А случилось вот что. Ирина Райнгольдовна – преподаватель истории и обществознания. Живет в Субботино, а вот некоторые учителя, в том числе и директор, на работу ездят за 40 километров из районного центра, знаменитого «ленинского» Шушенского. Аренду квартиры в Шушенском для приезжих учителей оплачивает муниципалитет, а вот в самом Субботино свободного жилья просто физически нет. Именно поэтому многие не выдерживают – мотаться каждый раз туда и обратно, безусловно, тяжело. Летом написала заявление на увольнение преподаватель английского. И старшеклассники остались без предмета, в том числе и дочь-восьмиклассница Ирины Шейнберг.

Субботинская школа. Фото: с официального сайта школы

- Я пришла к директору и сказала: давайте что-то решать, - рассказывает Ирина. - Нельзя допустить, чтобы у выпускников в аттестате стоял прочерк в графе «иностранный язык». Куда они потом с этой корочкой? В техникум? Ну, и получила ответ – мол, не нравится, переходите вместе с дочерью в другую школу. А мы найдем – и «англичанку», и историка! Мне так обидно стало. Я пришла домой, проплакалась и написала в сердцах тот самый пост в социальной сети.

В Ирине говорит не только мать восьмиклассницы. За всех детей переживает. Думала, после поста администрация школы «зашевелится». А получила совсем обратную реакцию...

А это тот самый пост в социальной сети, который наделал столько шума

Мы дозвонились до директора. Павел Свинцов не отрицает – с учителем английского проблема, но он пытается решить ее всеми возможными способами. Что касается разговора «вот бог – вот порог», то да. В ответ на угрозу Шейнберг уволиться уговаривать ее, как маленькую, не стал:

- Я начал искать учителя английского еще в августе, когда предыдущий положил мне заявление на стол. Обратился в службу занятости. На портале управления образования вакансия висит. А пока мы стараемся решить проблему временными мерами – заключаем договор с Центром доп. Образования в Красноярске, чтобы проводить уроки дистанционно. Но там у них очередь, они обслуживают более 50 таких, как наша, школ. Вот и представьте, какой масштаб проблемы. Не так просто это все решается, как некоторым кажется. Что касается Ирины Райнгольдовны, я предложил ей уволиться. Но не потому, что она «вынесла сор из избы», стала неугодной! Если она считает, что так лучше для нее и ребенка, я не могу наcильно ее удерживать!

Директор шушенской школы Павел Владимирович 00:00 00:00

Понять, честно говоря, можно и того, и другого. Учительнице обидно, директору – сложно. Проблема с учителями в сельских школах остро стоит везде. И пост в социальной сети процесс поиска едва ли ускорит. Скорее, наоборот, «разборки» его могут только затянуть...

Учительница, говорит, уже остыла. Готова помириться с директором и не усугублять ситуацию своим уходом – не бросать учеников.

- Я не жалею, что написала этот пост в соцсети, - признается она. – Но увольняться не буду, у меня тоже есть здравый смысл. Попробуем решить вопрос мирным путем. Мы уже обсудили с родителями, что сначала напишем обращение к директору, потом в управление образования. Если надо – вместе до министерства дойдем. Главное все-таки, чтобы дети могли спокойно учиться...

А как вы считаете, вынос «острых» тем в социальные сети – всегда верный способ решения проблемы? Обсудим в комментариях

P.S. Когда верстался номер, стало известно: учителя английского для 8 класса нашли! Правда, пока «дистанционного». Официальных комментариев мы пока получить не успели, можем только предположить – «вынесенный сор» из избы все же сработал на более высоком уровне. Так или иначе, в списке очередников, нуждающихся в педагогах, Субботинская школа вдруг поднялась на самый верх (естественным образом, или кого-то «подвинули», история пока умалчивает). Так или иначе, уже с понедельника 7 октября уроки здесь начнутся с преподавателем из Красноярска, в режиме видеоконференции.

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