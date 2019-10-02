Уснул в вагоне с углем. В Красноярске нашли 10-летнего мальчика, сбежавшего после ссоры с отцом к матери

Голодный, трясется от холода, весь в саже, - таким увидели 10-летнего мальчика железнодорожники на станции Красноярск-Восточный. Его нашли в полувагоне грузового поезда с углем, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибири. У ребенка зуб на зуб не попадал. Когда отогрели тот признался, что едет аж из Боготола (до Красноярска около 300 километров).

- Учусь в 4 классе, с отцом поссорился и к маме поехал, - заплакал ребенок.

Мать мальчика живет на станции Чернореченская. Вот и решил малец пробраться в поезд и доехать до нее зайцем. И все бы получилось, только ночью его сморило. Когда поезд проезжал Чернореченскую, он крепко спал. А глаза открыл только в Красноярске. Сначала со сна и не понял, где находится. В полиции путешественника отогрели, умыли, накормили и даже потеплей одели. Пока с родителями связывались, он читал - книги тоже в полиции дали. Сейчас парень дожидается родителей.

- До приезда законных представителей ребенка сотрудники транспортной полиции поместили юного путешественника в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в управлении на транспорте. - Информация о происшествии направлена в органы опеки и попечительства, социальной защиты и территориальный отдел полиции по месту проживания семьи.

Ох, и влетит, наверное, путешественнику! Одно хорошо - приключение закончилось хорошо.