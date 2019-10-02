«Очищают место под строительство?» В Красноярске ночью сгорела старинная усадьба

В ночь на среду, 2 октября, Красноярск лишился еще одного старинного здания. На Ленина, 154, рядом с Железнодорожным судом сгорела старинная усадьба. Двухэтажное строение дореволюционной постройки горит не впервые - несколько лет назад усадьба уже полыхала, но устояла. На этот раз - нет. Огонь в два счета охватил все строение, полыхало так, что не подступиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/735314" frameborder="0"></iframe> В Красноярске на Ленина сгорела старинная усадьба.Видео: ЧП-Красноярск

Красноярцы уже предположили, что уничтожение дома - целенаправленный поджог. Уж слишком выгодное место под строительство. К тому же, за зданием уже находится стройплощадка.

Пожар произошел ночьюФото: Диана ИВАНОВА

- На момент прибытия первого подразделения дом полностью охвачен огнем, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск спасатели. - В результате пожара сгорела кровля и перекрытия второго этажа на площади 200 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что локализовать пламя удалось только в 03.16, а потушить и того позже, в 06.35. Получается, усадьба полыхала практически всю ночь. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

На тушение ушло около 3-х часовФото: Диана ИВАНОВА

«Пожарные что-то совсем не торопятся, думал, что серьезное, а это люди расчищают площадку под строительство. Памятник-то сносить нельзя, а сжечь – запросто», - пишут в соцсетях горожане.

Вот так здание выглядит после пожараФото: Диана ИВАНОВА

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Локализовать пламя удалось только в 03.16, а потушить и того позже, в 06.35. Получается, усадьба полыхала практически всю ночь. (Подробности)