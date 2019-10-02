2019-10-03T08:28:34+03:00
Происшествия

«Очищают место под строительство?» В Красноярске ночью сгорела старинная усадьба

Спасти дом не удалось [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы уже предположили, что уничтожение дома - целенаправленный поджог.Красноярцы уже предположили, что уничтожение дома - целенаправленный поджог.Фото: Диана ИВАНОВА
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В ночь на среду, 2 октября, Красноярск лишился еще одного старинного здания. На Ленина, 154, рядом с Железнодорожным судом сгорела старинная усадьба. Двухэтажное строение дореволюционной постройки горит не впервые - несколько лет назад усадьба уже полыхала, но устояла. На этот раз - нет. Огонь в два счета охватил все строение, полыхало так, что не подступиться.

В Красноярске на Ленина сгорела старинная усадьба.Видео: ЧП-Красноярск

Красноярцы уже предположили, что уничтожение дома - целенаправленный поджог. Уж слишком выгодное место под строительство. К тому же, за зданием уже находится стройплощадка.

Пожар произошел ночью Фото: Диана ИВАНОВА

Пожар произошел ночьюФото: Диана ИВАНОВА

- На момент прибытия первого подразделения дом полностью охвачен огнем, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск спасатели. - В результате пожара сгорела кровля и перекрытия второго этажа на площади 200 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что локализовать пламя удалось только в 03.16, а потушить и того позже, в 06.35. Получается, усадьба полыхала практически всю ночь. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

На тушение ушло около 3-х часов Фото: Диана ИВАНОВА

На тушение ушло около 3-х часовФото: Диана ИВАНОВА

«Пожарные что-то совсем не торопятся, думал, что серьезное, а это люди расчищают площадку под строительство. Памятник-то сносить нельзя, а сжечь – запросто», - пишут в соцсетях горожане.

Вот так здание выглядит после пожара Фото: Диана ИВАНОВА

Вот так здание выглядит после пожараФото: Диана ИВАНОВА

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Локализовать пламя удалось только в 03.16, а потушить и того позже, в 06.35. Получается, усадьба полыхала практически всю ночь. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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