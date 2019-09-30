«Еще чуть-чуть и увяз бы в болоте»: полицейские в Красноярском крае спасли попавшего в беду грибника

Житель Железногорска (Красноярский край) едва не погиб в болоте, когда отправился в лес по грибы. Произошло все в минувшие выходные. 54-летний Михаил С. решил, как и многие в это время года, отправиться на промысел в лес. Вокруг Железногорска, к слову, в этом смысле знатные «угодья» - от дома отошел на пару километров и бери - не хочу. Грибов в этом году видимо-невидимо. Только поближе к городу мужчине было неинтересно, он решил поглубже в тайгу зайти да места свои грибные проверить.

Теперь грибнику ничего не угрожает Фото: Железногорск. СобытияГород-26

Перешел вброд реку Кантат и углубился в лес, там заболоченная местность. Собирал-собирал, а в какой-то момент, говорит, сам не понял, как оступился. Ногу прострелила боль. Поохав, Михаил понял, что сам не выберется. Даже если до реки доковыляет, в брод ему ее не перейти - течение сильное. Да и смеркаться уже начало...Страшно стало грибнику. Начал Михаил звонить в единую диспетчерскую службу, просить помощи. А те полиции сообщили да телефон грибника передали.

- В район предполагаемого поиска был направлен наряд патрульно-постовой службы -старший сержант полиции Захар Виниченко и сержант полиции Анатолий Григорьев начали обследовать территорию, подавая световые и звуковые сигналы, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Осталось ногу вылечить Фото: Железногорск. СобытияГород-26

Полицейские тоже Кантат вброд перешли, а на другом берегу услышали: «Помогите! Я здесь!»

- Подходим к нему, а он уже в болоте вязнуть начал, - рассказали Виниченко и Григорьев. - Стоял с трудом, на палку опираться приходилось. Ну, и замерз, конечно.

Полицейские с двух сторон подхватили грибника и потащили к машине. Втроем реку перешли. А потом Михаила увезли в больницу. Сейчас он уже чувствует себя хорошо. Вывих только придется еще залечивать. Вот это сходил за грибочками!

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