2019-09-30T13:23:50+03:00
Общество

«Еще чуть-чуть и увяз бы в болоте»: полицейские в Красноярском крае спасли попавшего в беду грибника

Благо, при себе у 54-летнего мужчины был телефон, чтобы вызвать подмогу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
«Еще чуть-чуть и увяз бы в болоте»: полицейские в Красноярском крае спасли попавшего в беду грибника Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю«Еще чуть-чуть и увяз бы в болоте»: полицейские в Красноярском крае спасли попавшего в беду грибника Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Житель Железногорска (Красноярский край) едва не погиб в болоте, когда отправился в лес по грибы. Произошло все в минувшие выходные. 54-летний Михаил С. решил, как и многие в это время года, отправиться на промысел в лес. Вокруг Железногорска, к слову, в этом смысле знатные «угодья» - от дома отошел на пару километров и бери - не хочу. Грибов в этом году видимо-невидимо. Только поближе к городу мужчине было неинтересно, он решил поглубже в тайгу зайти да места свои грибные проверить.

Теперь грибнику ничего не угрожает Фото: Железногорск. СобытияГород-26

Теперь грибнику ничего не угрожает Фото: Железногорск. СобытияГород-26

Перешел вброд реку Кантат и углубился в лес, там заболоченная местность. Собирал-собирал, а в какой-то момент, говорит, сам не понял, как оступился. Ногу прострелила боль. Поохав, Михаил понял, что сам не выберется. Даже если до реки доковыляет, в брод ему ее не перейти - течение сильное. Да и смеркаться уже начало...Страшно стало грибнику. Начал Михаил звонить в единую диспетчерскую службу, просить помощи. А те полиции сообщили да телефон грибника передали.

- В район предполагаемого поиска был направлен наряд патрульно-постовой службы -старший сержант полиции Захар Виниченко и сержант полиции Анатолий Григорьев начали обследовать территорию, подавая световые и звуковые сигналы, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Осталось ногу вылечить Фото: Железногорск. СобытияГород-26

Осталось ногу вылечить Фото: Железногорск. СобытияГород-26

Полицейские тоже Кантат вброд перешли, а на другом берегу услышали: «Помогите! Я здесь!»

- Подходим к нему, а он уже в болоте вязнуть начал, - рассказали Виниченко и Григорьев. - Стоял с трудом, на палку опираться приходилось. Ну, и замерз, конечно.

Полицейские с двух сторон подхватили грибника и потащили к машине. Втроем реку перешли. А потом Михаила увезли в больницу. Сейчас он уже чувствует себя хорошо. Вывих только придется еще залечивать. Вот это сходил за грибочками!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ели орехи и кипятили болотную воду»: заблудившаяся семья рассказала, как двое суток выживала в тайге

Наталья и Виктор Демко вместе с детьми прошли 50 километров, чтобы выйти к людям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске дачные автобусы переходят на осеннее расписание
В Красноярске на месте колчаковских казарм планируют создать исторический центр
В Красноярске дан старт строительству первого в городе аквапарка
А вам слабо? 7-летняя красноярка стала лучшей в первенстве, подтянувшись 31 раз
В Красноярске поймали на взятке полицейского, пообещавшего за деньги смягчить статью угонщику
В СФУ назвали клеветой опубликованную в некоторых СМИ информацию о сотрудниках вуза, подозреваемых в мошенничестве
Красноярский край назвали регионом с высокой кредитоспособностью
Горит 100 тонн битума. В Красноярске полыхает здание асфальтобетонного завода
Делят шкуру убитой рыси. Житель Красноярска подал иск в 560 000 рублей на знакомого, отказавшегося вернуть деньги за шубу
«Я его 45 лет назад последний раз видела»: подруга Юрия Чайки рассказала, зачем генпрокурор приезжал в Уяр
В середине недели в Красноярск вернется тепло
Летит и тает. В Красноярске выпал первый снег
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных
Кишечной палочки не хотите? Эксперты забраковали салаты в красноярских супермаркетах
«Зачем лежачего бить?» В Канске сотрудники ДПС жестко «скрутили» группу молодых людей
В Красноярске до следующего сезона закрыли фонтаны
Тигриный аппетит. Мясной торт вручили Бартеку на День амурского тигра в «Роевом ручье»