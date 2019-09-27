Сергей Головченко: Мы превращаем старые дома в современные

Молодость и неравнодушие руководства управляющей компании - вот те составляющие, благодаря которым жители домов, построенных в 90х годах прошлого века, могут чувствовать себя как в новостройках.

- В этом году мы участвовали во всевозможных конкурсах и городских, и районного масштаба, - рассказывает Сергей Сергеевич.- Жители нас в этом поддерживают. Традиционно УК «Новый город» получает несколько наград. В этом году в разных номинациях мы заняли весь пьедестал. Это приятно. Также нынче дворы в Солнечном попали в программу «Комфортная городская среда», благодаря чему за счет бюджетных средств мы отремонтировали два двора, положили брусчатку, резиновое покрытие, установили новые клумбы.

Мы активно привлекаем жителей к благоустройству своих домов и дворов

Наша компания взяла курс на превращение домов, большинство которых построено до 90-х годов, в современные. Хотим, чтобы они стали похожи на новостройки: кладем кафель хорошего качества, устанавливаем хромированные перила, пластиковые двери. Также во всех дворах есть видеокамеры. Это наша большая заслуга, вообще, видеонаблюдение - это дорогое удовольствие. Но нам удалось заключить договор с одним из провайдеров, который обслуживает нашу территорию, на очень хороших условиях - мы оплачиваем только абонентскую плату. И для домов это совершенно не накладно. Но это и удобно, и безопасно, можно отследить весь маршрут человека. Если происходит правонарушение, также можно все запечатлеть, тем более что камеры все четко пишут даже ночью. Этим активно пользуются правоохранительные органы.

- Вы сами живете здесь же?

- Я родился в Солнечном, прожил здесь 32 года. Моя цель - сделать жизнь людей по-настоящему хорошей. Для меня все люди здесь родные, в этих домах живут мои друзья, воспитатели, учителя. Мне хочется, чтобы Солнечный был не районом на краю города, а настоящей современной частью мегаполиса. Чтобы в наши подъезды люди заходили и радовались, понимали, что они могут жить цивилизованно. Когда приходят жильцы и благодарят, это очень стимулирует и хочется сделать еще больше. Я хочу сделать в наших подъездах просторные холлы, повесить на окна жалюзи и оформить декор. И еще хотим в каждом доме внедрить такую задумку, которую мы уже попробовали, - полку помощи. Мы установили полочку, под которой написали, что здесь жильцы могут поделиться вещами с соседями. Мы даже не думали, что это нововведение будет иметь такой успех: начались масштабные обменные процессы, люди делятся книгами, вещами, одеждой, все это сопровождается милыми записками с комментариями. Этот эксперимент нам очень помог сблизить жильцов, люди стали активнее общаться друг с другом. Мы активно привлекаем жителей в благоустройство своих домов и дворов, стараемся их поощрять, закупаем материалы, подаем заявки на городские конкурсы. Это также помогает в борьбе с вандализмом, когда люди что-то делают своими руками, больше начинают это ценить.

- Есть у вас свои традиции?

- Да, уже есть. Например, декабрьские квитанции мы вкладываем в новогодние открытки, которые я подписываю. Поздравления в них не шаблонные - мы стараемся отразить историю, которая есть у каждого дома. В канун Нового года подводим своеобразные итоги и вспоминаем хорошие моменты, стараемся людей сделать немножко теплее. Когда мы таким образом поздравили наших жильцов впервые, получили огромный отклик. Казалось бы - просто открытка. Но это - знак внимания, который означает, что о человеке думают, он нам не безразличен. А этого так часто не хватает в нашем динамичном мире.

- А в будни часто вас благодарят?

- В Солнечном очень активные социальные сети, я их периодически инспектирую. И нахожу для себя и лестные отзывы, и идеи для совершенствования. Мне очень приятно, когда жители выкладывают в соцсети видео и фото из наших дворов с подписями «Так должна работать управляющая компания» или «В этом дворе хочется встречать Новый год». Приятно слышать, что про нашу компанию говорят, как про реформаторов, что после прихода в Солнечный УК «Новый город» здесь начались изменения. Скажу, может нескромно, но после нас и другие УК начинают работать активнее, потому что здоровая конкуренция всегда заставляет совершенствоваться. Часто к нам просятся жители соседних домов. Но я не преследую цель набрать много домов и превратиться во что-то большое и неповоротливое. Я хочу работать в удовольствие и делать действительно то, на что мы способны. Приятно, когда люди приходят к нам и удивляются, что здесь никому не грубят, у нас всегда тихо, мало людей, но не потому, что их в принципе мало, а потому, что вопросы решаются молниеносно по телефону. А уж чтобы прийти и поскандалить - вообще речи не идет.

Практически во всех дворах Солнечного есть камеры видеонаблюдения

Всегда приятно в ответ слышать добрые слова. Работать так намного легче. Я не боюсь конкуренции, потому что меня здесь знают все не просто а как директора управляющей компании, а как человека, который вырос на их глазах, наша семья всегда была на виду. И когда используются грязные методы, пишутся листовки, мне даже не приходится выходить на собрания, потому что люди знают, что правда, а что - нет.

Еще один показатель - люди из домов, которые находятся в Северном или на проспекте Свободном, ни разу не сказали, что им неудобно с нами работать из-за того, что наш офис далеко находится. Потому что мы создаем все условия, чтобы люди не почувствовали этой удаленности.

- Как становятся руководителями управляющих компаний?

- Я окончил институт цветных металлов и даже поработал по распределению в компании «Кока-кола». Но нашел себя в другом: я был одним из первых, кто начал осваивать процесс управления домами. И как-то сразу у меня это получилось. Мне нравилось, что люди меня слышали, готовы были идти за мной. Начинали мы с трех домов, потом их незаметно стало уже 20. Мне нравится этим заниматься, я люблю что-то делать и видеть результат. Если сравнить то, с чего мы начинаем и к чему приходим - это действительно грандиозные преображения. Осознание того, что мы действительно меняем жизнь людей, дает силы и заставляет двигаться вперед.

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Справка «КП»

Управляющая компания «Новый город» работает с 15 июня 2012 года. Свое развитие компания начала с обслуживания многоквартирных домов в микрорайоне Солнечный, затем прибавились дома в мкрн. Северный, районе Октябрьский. В настоящий момент в управлении находятся более 30 многоквартирных домов.