Загадка якутского алмаза-матрешки: как камень-хозяин поглотил узника

Кажется, такого просто не может быть, но… В Якутии обнаружили уникальный алмаз-матрешку: когда внутри одного камня есть еще один, и он движется свободно. Завораживающее зрелище! Это первый такой камень за всю историю добычи алмазов, аналогов просто нет.

Уникальную находку сделали на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате (он входит в группу компаний АЛРОСА, мирового лидера по объему добычи алмазов). Обнаруженная горняками матрешка – «дама» возрастная. Камню может быть больше 800 миллионов лет. Несмотря на затейливое строение, он довольно легкий: весит 0,62 карата (это 0,124 грамма).

Как выяснилось, необычный минерал заметили при сортировке специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами. Вот и передали в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА. А там принялись основательно изучать.

- Конечно, первым нашим чувством было удивление: как такое вообще возможно? – рассказывает Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе. - Потом оно сменилось желанием понять: посмотреть со всех сторон, покрутить. Крутишь пять минут и осознаешь: такого раньше мы не видели.

Алмаз в алмазе встречается. Бывает, алмаз в другом минерале или наоборот. Но, чтобы алмаз (довольно крупный) в алмазе, а между ними – полость, это впервые. Ничего подобного в мире не было! Кстати, что кристалл, что внутри, называется узником, а захвативший его минерал – хозяин.

- Настоящий детектив, а есть какие-то версии, как он образовался?

- Почему так получилось, пока нет никаких зацепок. Обычно бывает как: если есть алмаз в алмазе, включение намного древнее. И это видно по данным исследований.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1120" height="980" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/735872" frameborder="0"></iframe> Алма-матрешка.

Однако первые результаты инфракрасной спектроскопии (где мы определяем содержание азота) показывают: оба кристалла образовались в одно и то же время. Такое ощущение, что эти минералы как близнецы. Загадка природы!

Причем внутренняя полость абсолютно без следов наличия других минералов. Создается впечатление, кристалл рос в вакууме, при отсутствии гравитации, такого не может быть!

- И все же какие гипотезы прорабатываете?

- Сейчас их три. Конечно, самое интересное – открыть, как между двумя алмазами образовалось воздушное пространство. Пока главная гипотеза такая: из-за сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества. И потом растворилась более агрессивными мантийными процессами. Пока она выходит на первое место. Потому что возраст и узника, и хозяина, а также содержание азота, примесей – все идентично.

Вторая: во время роста алмаз был захвачен мантийным минералом. Позже тот был растворен в условиях земной поверхности. Кроме того, прибавилась еще одна гипотеза: была карбонатная среда, в которой образовался минерал-узник, а потом сверху все обросло минералом-хозяином.

Сейчас ищем доказательства. Нужно на внутренней полости в отпечатке большого алмаза найти элементы симметрии того кристалла, который был растворен. Мы должны «угадать» по форме минерал, в который был обличен узник.

И еще такая загадка: если все это происходило в мантии, там огромное давление и температура (примерно 1200 градусов), внутри не должно быть пустоты. Значит, другой минерал должен был туда зайти. Если же это происходило на земной поверхности, тоже странно. Не могло же все вымыться внутри настолько, чтобы была абсолютно чистая полость?

- Что будет дальше с редкостным минералом?

- Он попадет в музей либо в частную коллекцию, потому что много людей заинтересовалось. Это ведь загадка природы, готовый кулон из кристаллов: большой, а в нем с противоположных сторон два отверстия, через которые можно продеть ниточку, а внутри маленький алмазик. Будто природа собрала готовый кулон. Причем отверстия сделаны не человеком. Но входы как бы «запечатаны» барито-целестином, это такой минерал, характерный для вторичных изменений, проходящих в кимберлитовой трубке (геологическое тело, образовавшееся при прорыве магмы сквозь земную кору – прим.ред.).

- Сколько может стоить такой алмаз? Речь идет о миллионах?

- Бриллиант из него не сделать, это точно. Поэтому стоимость (если оценивать стандартно) будет невысокой. И навряд ли он станет продаваться как ювелирка. Боюсь сказать, какова его стоимость. Ювелирной ценности он не представляет, а минералогическая ценность его неоспорима.

К слову, интересных алмазов бывает много. Например, однажды обнаружили смайлик. Посмотрел в микроскоп: в алмазе черным – глазки и улыбка. Точно, смайлик! Посмеялись, пофотографировали.

Бывают уникальные цвета, а самое интересное, что в кристалле может быть – люминесценция. Такие продаются немножко с дисконтом. Считается, это искажает игру света. Но, если взять лампу, просветить, знаете, какие картины на нем бывают! Как мини-галактики – со своими туманностями… Когда начинаешь понимать, что возраст этого кристалла может быть сопоставим с возрастом Земли, приходят особенные чувства. В искусственных, выращенных в лаборатории кристаллах, такого интереса нет. Не то! Это надо видеть.

Признаюсь: ко всем алмазам я отношусь как к пластмасскам. Вот держал в руке минерал за миллион триста тысяч долларов. И ничего – ровно. Нет такого – ах, ох! У меня свой интерес, минералогический, желание понять, как все это произошло?