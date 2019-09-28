2019-09-28T10:29:03+03:00
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«Страх в глазах, а улететь не может»: в Красноярске школьница спасла сову с переломанным крылом

Птица наверняка погибла бы без помощи [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске школьница спасла сову с переломанным крыломВ Красноярске школьница спасла сову с переломанным крыломФото: Алекс ЧАМПАКХАМ
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В Красноярске, в районе стадиона «Динамо» в Студгородке, проходил экологический субботник. Около сотни школьников, разбитых на команды, устроили своего рода эко-битву. Надо отметить, что здесь довольно много гуляющих и отдыхающих, не знакомых со словом «культура», поэтому приходится убирать за ними.

Несмотря на то, что моросил неприятный мелкий дождик, ребята работали с оптимизмом. И неожиданно обнаружили странную находку.

- Я собирала мусор в кустах и увидела на земле птицу. Это была сова, небольшая такая, мокрая от дождя, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Анастасия Хмельницкая. – Она смотрела на меня, не мигая. Страх в желтых глазах, а улететь даже не пытается и даже. Я обратила внимание, что одно крыло она прижимала к себе, а другое у нее было отведено в сторону, неестественно лежало на ветках. Я осторожно подняла ее, чтобы она не испугалась и не поцарапала меня. Но она была спокойна.

Сразу стало понятно, что крыло у птицы повреждено. Поэтому она и не смогла бы никуда улететь. Поскольку совы – хищники, свою добычу они высматривают на лету. Эта птица наверняка погибла бы или от голода, или от зубов собак. Поэтому Анастасия и решила забрать ее с собой и передать в ветеринарную клинику на лечение. Что потом, она пока не думает. Наверняка в клинике подскажут адреса организации, которые возьмут на себя реабилитацию птицы. Главное, что после лечения она сможет вернуться к нормальной жизни в природе.

Одно крыло птица прижимала к себе, второе неестественно лежало на ветках Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Одно крыло птица прижимала к себе, второе неестественно лежало на веткахФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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