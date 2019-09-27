Верный расчет: как красноярцы платят за электроэнергию

- С августа 2019 года показания приборов учета принимаются только до 25 числа каждого месяца (включительно). Как быстро красноярцы перестроились на новую систему? Что будет, если показания поданы после 25 числа?

- Перемены связаны с требованиями Постановления Правительства РФ от 13 июля 2019 года №897. Если вы не успели передать показания до 25 числа, мы сделаем расчет исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии (для расчета берутся ваши показания за последние 6 месяцев). В следующем месяце после передачи показаний будет произведен перерасчет уже с учетом фактического потребления.

- А если в целях экономии абонент специально передает показания в пределах социальной нормы, что будет?

- Несмотря на то, что у нас более миллиона абонентов, ежегодно мы проверяем каждый счетчик, есть график обхода домов. Рано или поздно мы увидим показания вашего счетчика и сделаем перерасчет по фактическому потреблению.

- На вашем сайте опубликован список домов, управляющие компании которых не заключили договоры с ПАО «Красноярскэнергосбыт», и там почти 1500 адресов. Что делать жителям?

- Мы впервые опубликовали такой список, связано это с тем, что таких домов - «невидимок» становится все больше. На сегодняшний день количество многоквартирных домов, где потребление электроэнергии происходит «на безвозмездной основе», превысило 1,5 тысячи.

Часто отсутствие договора объясняется тем, что дома переходят от одной УК к другой, и УК, в целом имеющая договор с нами, забывает про новых потребителей. В числе нарушителей 102 две управляющие компании Красноярского края, среди которых крупнейшие в краевом центре МУП УК «Красноярская» и ООО УК «ЖСК».

В случае отсутствия договора потребление электроэнергии считается незаконным и расценивается как хищение.

Чем грозит жителям отсутствие договора с «Красноярскэнергосбытом»? Тем, что управляющая компания либо собирает деньги за общедомовое потребление и не передает их нам, либо не собирает. В том и другом случае рано или поздно дом «найдется» и будет сделан перерасчет, жителям придется заплатить большую сумму сразу за весь период неоплаты. Можно привести в пример дом на ул. Крупской, 1. Управляющая компания «Приоритет» приняла дом на обслуживание в 2016 году, однако с заявлением о заключении договора электроснабжения обратилась в ПАО «Красноярскэнергосбыт» только в апреле 2018 года. После заключения договора жильцам было сделано существенное доначисление, люди начали возмущаться, обратились в СМИ, и только после этого выяснилось, что они не платили больше двух лет и сейчас им приходится возвращать долг.

- В последнее время клиентам разных ресурсоснабжающих организаций поступают звонки от неизвестных - робот сообщает о мнимой задолженности и требовании внести оплату. Как реагировать на такие звонки?

- Ни в коем случае не нужно перезванивать по этим номерам! Проверить свою задолженность можно в личном кабинете на сайте или по нашему многоканальному телефону, и если она есть, оплатить точно так же, как вы это делаете обычно.

Напоминаем, что «Красноярскэнергосбыт» не обзванивает клиентов в автоматическом режиме.

- Кстати, давайте напомним, как передать показания и оплатить квитанцию.

Для удобства абонентов у нас действуют 7 способов передачи показаний. Но я бы хотела акцентировать внимание на тех, которые позволяют передать данные без дозвонов в колл-центр и походов в офисы, в любое время суток и без выходных:

- через «Личный кабинет» на сайте «Красноярскэнергосбыта»;

- через бесплатное мобильное приложение «Личный кабинет клиента» для смартфонов, коммуникаторов и планшетов;

- по электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru. Формат электронного письма: номер лицевого счета (12 знаков)*показание;

Пример: 100000000000*54678;

- отправив SMS - сообщение на номер телефона +7-903-767-29-39 (для всех операторов сотовой связи). Формат SMS-сообщения: номер лицевого счета (12 знаков)*показание;

- с помощью голосового робота по телефонам: 8 (391) 257-67-07, 8(800) 700-24-57 (передать показания приборов учета электроэнергии можно в любой день, в течение 24 часов, с 1 по 25 число расчетного месяца);

- через Viber: на нижней панели нужно выбрать сервисную кнопку «Ещё». После этого в перечне предлагаемых действий найти «Паблик аккаунты». Войдя в этот раздел, необходимо в строке поиска ввести «Красноярскэнергосбыт»;

- в платежных терминалах «Платежка», «КАССервис».

- Очень удобен «Личный кабинет», здесь можно отслеживать потребление, передавать показания, платить. А можно и квитанции получать в электронной форме?

- Да. Этот сервис называется «электронная квитанция». Они очень удобны: они не потеряются, к ним нет доступа посторонними лицами. Для перехода достаточно зайти в личный кабинет на сайте и в разделе «Подписаться на электронную квитанцию» заполнить форму согласия. Со следующего месяца квитанции перестанут приходить в бумажном виде. А будут поступать на указанный E-mail. Электронный платежный документ - гарантия от его потери и вмешательства посторонних.Кроме того, доступ к нему у вас будет везде, где бы вы ни находились - в отпуске или командировке.

- Что делать, если не получается передать показания счетчика в личном кабинете, потому что появляется надпись: «Нет сведений о точке учета», а ниже «Точка учета закрыта»?

- Это значит, что у вашего прибора учета либо истек срок межповерочного интервала, либо срок службы и его нужно поверять или менять.

- Как сделать процесс замены счетчика максимально быстрым и дешевым? Есть ли льготы для малоимущих и пенсионеров? Можно ли купить прибор учета самостоятельно?

- Для тех, кто хочет приобрести и/или установить прибор учета, ПАО «Красноярскэнергосбыт» запустил интернет-магазин schetchik.krsk-sbit.ru

Заявку также можно сделать через колл-центр по номерам телефонов, указанным в вашем платежном документе.

Для пенсионеров скидка 10%. Что касается самостоятельной покупки прибора учета, это делать можно, но необходимо учитывать особенности крепления, на какое напряжение рассчитан прибор учета, номинал по току, длительность межповерочного интервала и т.д. Поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистом ПАО «Красноярскэнергосбыт».

- Кого вы считаете должником и где тот предел, после которого неплательщика могут отключить?

- Должником считается потребитель, который имеет задолженность, превышающую два ежемесячных размера платы. Но прежде чем отключить потребителя, мы обязательно уведомляем его об этом за 20 дней до введения санкции. Это достаточный срок для погашения задолженности.

- Могут ли отключить электроэнергию должнику, если он в это время не находится дома?

- Да. В этом случае акт об отключении оформляется под подпись двух незаинтересованных совершеннолетних свидетелей.

- Отключение и подключение после оплаты долга - это платная процедура?

- В многоквартирном доме это бесплатно, в частном - около 2000 рублей. Это расходы сетевой организации, связанные с отключением и подключением.