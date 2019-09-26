В Красноярске научились лечить гепатит

Но цифры заставляют задуматься: в мире число заболевших гепатитом превышает 170 млн. человек. И это только те люди, у которых болезнь выявлена. А ведь имеются такие, которые даже не знают о том, что оказались инфицированы - и их раз в пять больше!

Гепатит С излечим!

Как обстоят дела с выявлением и лечением гепатита в Красноярске, рассказала Лилия Матвеенко, директор медицинского центра «Панакея».

- Лилия Фаритовна, объясните, что такое гепатит С?

- Гепатит С имеет инфекционную природу и возникает под действием вируса, повреждающего клетки печени. Болезнь может длительное время не проявлять себя (в среднем до 20-30 лет бессимптомного течения). Осложняется циррозом печени и гепатокарциномой(рак печени), после чего может принять острую форму. При этом у 75—80% заболевших острая форма переходит в хроническую.

- Почему вы открыли именно инфекционную клинику?

- Потому что в Красноярске до нас не было частной инфекционной клиники. И часто больные с вирусным гепатитом никому были не нужны. А для многих известие о том, что они больны гепатитом, как гром среди ясного неба. Среди наших пациентов много тех, кто ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит, имеет образцовую семью. К сожалению, в нашем обществе еще существует мнение, что гепатит - это «болезнь неблагополучных людей». Но на деле заразиться им можно где угодно. А протекает болезнь бессимптомно. И когда человек слышит этот диагноз, порой справиться бывает трудно, нередки случаи суицида после такого известия. Проблема еще усугубляется тем, что некоторые доктора до сих пор говорят своим пациентам, что гепатит неизлечим.

- А на самом деле?

- До 2013 года в России действительно не существовало эффективной терапии заболевания. Чаще всего лечение сводилось к улучшению самочувствия пациента и его поддержке. В качестве лекарств применяли противовирусные препараты общего назначения. Курс такого лечения переносился больными тяжело, сопровождаясь многочисленными неприятными побочными явлениями. Да и эффективность его была невысока, так как не превышала 40-50%.

Прорыв наметился в 2013 году после того, как в России появились зарегистрированные противовирусные препараты нового поколения, позволившие вдвое увеличить результативность терапии. Вслед за ними появились еще другие лекарственные средства, созданные специально для терапии ВГС. А их комплексное использование подняло результативность лечения до 99%.

Главный критерий — здоровье пациента

- Раньше в Красноярске зачастую невозможно было провести качественную диагностику, а уж о терапии вообще речи не велось. Да и в Москве диагностика проводилась достаточно жестким способом – бралась пункция печени, для которой по живому делался прокол в боку. Это очень опасный метод. А сейчас в «Панакее» мы можем предложить полную высокотехнологическую диагностику организма на аппарате фиброскан- новейшей европейской модели. Он похож на аппарат УЗИ, на котором за 15 минут без всяких вмешательств и подготовки можно провести исследование. А при выявлении вируса вместе с врачами расписать схему лечения.

Но лекарств в широком доступе по-прежнему нет, почему-то в России считается, что таких больных мало, хотя страна стоит на 6-м месте по заболеваемости гепатитом разных видов. В мире есть эффективные препараты, но в России они не зарегистрированы. У нас их не так много, и они очень дорогие, цена колеблется от 70 до 600 тысяч рублей. Потому что это долгий процесс. Но лечиться нужно обязательно. Потому что гепатит действительно страшная болезнь, которая приводит к циррозу, раку и смерти человека.

- Какие услуги вы предлагаете вашим пациентам?

- Когда человек к нам приходит с уже готовыми анализами, врач расписывает схему лечения, а затем наблюдает его на протяжении всего срока терапии. Мы предлагаем своим пациентам терапию ВГС, которая способствует устранению или уменьшению воспалительных процессов в печени, предотвращению появления осложнений в виде цирроза или рака, устранению или уменьшению числа вирусов в организме. Если анализов нет, то мы проводим полную диагностику. Когда человек впервые узнает о том, что болен, чаще всего он не знает, как давно он заболел. Поэтому при заболевании гепатитом С мы предлагаем исследование на аппарате фиброскан, с помощью которого мы можем понять, насколько запущен этот процесс, насколько фиброзная ткань в печени разрослась, определяем степень фиброза. И когда пациент узнает, что у него нет цирроза, рака и что в его ситуации возможен положительный исход, он испытывает огромное облегчение.

Единственная клиника в крае

- Как у вас обстоят дела с персоналом?

- У нас в штате работают четыре инфекциониста, имеющих высшую квалификационную категорию, в том числе профессор, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Красноярского края. И когда мы открылись, люди, которые столкнулись с этим заболеванием, выдохнули: наконец-то появилось место, где им смогут помочь. Ведь даже главные врачи в муниципальных поликлиниках признаются, что с инфекционистами у них проблема, часто их заменяют терапевты, и они не знают, куда отправлять пациентов.

- В вашей клинике работают все узкие специалисты…

- В нашей клинике имеются все узкие специалисты и необходимые диагностические процедуры. И мы подумали: зачем отправлять к узким специалистам в другие клиники, если можно сделать все в одном месте? Например, если беременная женщина обращается к инфекционисту, обязательно нужна консультация гинеколога. Или если мы не выявляем инфекционную природу сыпи, то отправляем пациента к дерматологу. Часто люди путают симптомы заболеваний печени, желудка или сердца. Поэтому у нас работают и гастроэнтерологи, и неврологи, и кардиолог.

Лечиться можно бесплатно

- Какая самая большая проблема в вашей работе?

- Сложнее всего понимать, что нет поддержки от государства. Мы предлагаем свои услуги населению, вошли в реестр Фонда ОМС, готовы оказывать помощь бесплатно - со своей стороны делаем все, чтобы каждый человек смог пройти диагностику и лечение гепатита в Красноярске. Но пока ни у фонда, ни у министерства нет инструкций, по которым пациенты могут приходить к нашим инфекционистам. И мы сами должны найти себе пациентов, заключить договоры с поликлиниками, чтобы они отправляли своих пациентов к нашим специалистам. Но работу, в том числе и просветительскую, мы ведем, и поток пациентов к нам не прекращается.

- В какую сумму обойдется диагностика и лечение пациенту с гепатитом С?

- Полная диагностика, наблюдение на протяжении трех месяцев с повторным приемом стоит около 9 тысяч рублей. Стоимость препаратов зависит от продолжительности курса, страны- производителя. Это очень лояльная цена, поэтому мы призываем всех, кто узнал о своем страшном, на первый взгляд, диагнозе, – приходите к нам, лечитесь, гепатит С не приговор и не конец жизни! Мы живем в цивилизованной стране, и даже в Красноярске уже можно сделать все, чтобы победить этот недуг. Стратегия Всемирной Организации Здравоохранения на 2019 год - «Как только узнал о гепатите, тут же пролечись!».

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