2019-09-25T18:05:02+03:00
Спорт

В 1/16 кубка России «Енисей» уступил «Зениту» со счетом 1:2

Красноярские игроки победили в первом тайме, гости – во втором
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото Алекс ЧампакхамФото Алекс Чампакхам
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Сегодня, в среду, 25 сентября, состоятся все матчи 1/16 финала Олимп-Кубка России, в которой примут участие команды РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Игры турнира стартуют в 12.00 по московскому времени матчами во Владивостоке и Хабаровске.

Гол Кости Савичева в матче #ЕнисейЗенит.

Завершится 1-16 финала Олимп-Кубка России в Калининграде в 21.30 по московскому времени матчем "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва).

Игроки Зенита прибыли на поле Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Игроки Зенита прибыли на полеФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Частью этой серии матчей стал игра в Красноярске «Енисей»-«Зенит». Одновременно с матчем в Красноярске шла игра в Томске на стадионе "Труд": "Томь" (Томск) — "Тамбов", которая закончилась победой хозяев поля. Однако в матче «Енисея» с «Зенитом» хозяева уступили гостям.

Енисею удалось в первом тайме забить гол Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Енисею удалось в первом тайме забить голФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

По оценке букмекеров, явный фаворит матча — питерский клуб. Поставить на победу «Зенита» можно было с коэффициентом 1.28, что соответствует вероятности 74%. Сделать ставку на хозяев поля можно было за 10.5 (9%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.5 (17%).

Во втором тайме Зенит начал прессинговать красноярскую команду Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Во втором тайме Зенит начал прессинговать красноярскую командуФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

И эти ставки были предсказуемы, ведь «Енисей» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, одержав лишь одну победу в новом сезоне. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 10 туров.

Во втором тайме Зенит успешно реализовал пенальти Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Во втором тайме Зенит успешно реализовал пенальтиФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

«В ФНЛ «Енисей» идёт на последнем месте. Но, на мой взгляд, они смогут поправить своё положение, в команде собраны хорошие футболисты. Однако конкурировать с «Зенитом» они не смогут», — сказал перед матчем экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов. Однако еще один его прогноз не сбылся: «Думаю, что «Енисей» не забьёт в этом матче». Однако именно гол «Енисея», точнее, Константина Савичева, стал первым в этом матче и единственным в первом периоде. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу «Енисея». Но во втором периоде «Зенит» наверстал упущенное и забил два гола практически подряд. Наши футболисты держались и пытались атаковать, но все же уступили, пусть и с минимальным преимуществом.

Каждая команда произвела 3 замены за игру Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Каждая команда произвела 3 замены за игруФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Напомним, в честь этого матча в 19.00, за полчаса до старта матча, заработал речной фонтан На Енисее. Подсветку водных струй включат вместе со свистком арбитра к началу игры в 19.30.

Трибуна болельщиков Зенита Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Трибуна болельщиков ЗенитаФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Высота каждого водяного столба превышает 50 метров. Водная картина речного фонтана подсвечивается в цвета российского флага, составляя единое целое с освещением Коммунального моста.

Трибуна болельщиков Зенита Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Трибуна болельщиков ЗенитаФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

25 сентября стал последним днём работы речного фонтана в этом сезоне.

Енисей показал достойную игру Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Енисей показал достойную игруФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Во втором тайме Зотов получил желтую карточку Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Во втором тайме Зотов получил желтую карточкуФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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