Енисей - Зенит 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

Матч Енисей - Зенит 25 сентября 2019 года пройдёт на Центральном стадионе Красноярска. Красноярская команда сыграет с питерскими гостями в 71/16 финала Кубка России по футболу. Игра начнётся в 19.30 по местному времени.

В целях безопасности во время футбольного матча на Центральном стадионе с 8:00 до 23:00 будет временно ограничено движение транспорта. Движение по Ярыгинскому проезду в направлении Коммунального моста и обратно в сторону мкр. Пашенный перекрываться не будет, однако для исключения пробок ГИБДД рекомендуется прибывать на матч общественным транспортом.

Парковочные места в день матча будут организованы около Театральной площади, на набережной по ул. Дубровинского. Количество мест будет ограничено..

Статистика личных встреч Енисей-Зенит 25 сентября 2019

В прошлом сезоне Енисей играл в высшей лиге российского чемпионата. По ходу розыгрыша «Зенит» и «Енисей» встречались дважды и оба раза победу одержала команда из Питера - 2:0 на выезде и 4:1 дома. Впрочем, кубковые игры всегда отличаются от матчей регулярного чемпионата.

Телетрансляция матча Енисей-Зенит 25 сентября 2019

Трансляция матча Енисей - Зенит 25 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на канале «Матч! ТВ» с 19:30 по местному времени (15:30 по мск).

Прогнозы матча у букмекеров

Зенит - фаворит поединка против красноярского клуба.