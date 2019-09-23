Со Столбов спасатели эвакуировали трех пострадавших

В заповеднике «Столбы» в Красноярском крае выходные прошли довольно экстремально. Так, по данным с 22 на 23 сентября помощь спасателей понадобилась трем людям. Сначала дна женщина сломала ногу, потом другая посетительница травмировала голеностопный сустав. Еще один мужчина неудачно упал и повредил спину. Его нужно эвакуировали и передали в руки врачей скорой помощи.

Информация о происшествиях попал в сводку КГУ «Спасатель». Подробностей инцидентов пока мало, но известно, что один из отдыхающих хотел забраться на Первый столб, Однако ему не хватило сил довести начатое до конца, он сорвался и упал. Экстремала эвакуировали с помощью носилок. Сначала опустили на землю, а после вынесли на перевал к машине скорой помощи.

Две другие пострадавшие нашли в себе силы добраться до спасателей самостоятельно. После оказания первичной помощи женщин отправили в травмпункт.

Жителей и гостей края убедительно просят соблюдать меры безопасности во время походов. Помните, одна маленькая ошибка может привести к большой трагедии.