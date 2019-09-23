2019-09-23T08:50:17+03:00
Общество

Со Столбов спасатели эвакуировали трех пострадавших

Происшествия произошли в разное время в минувшие выходные
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Из красноярских «Столбов» спасатели эвакуировали трех пострадавшихИз красноярских «Столбов» спасатели эвакуировали трех пострадавшихФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В заповеднике «Столбы» в Красноярском крае выходные прошли довольно экстремально. Так, по данным с 22 на 23 сентября помощь спасателей понадобилась трем людям. Сначала дна женщина сломала ногу, потом другая посетительница травмировала голеностопный сустав. Еще один мужчина неудачно упал и повредил спину. Его нужно эвакуировали и передали в руки врачей скорой помощи.

Информация о происшествиях попал в сводку КГУ «Спасатель». Подробностей инцидентов пока мало, но известно, что один из отдыхающих хотел забраться на Первый столб, Однако ему не хватило сил довести начатое до конца, он сорвался и упал. Экстремала эвакуировали с помощью носилок. Сначала опустили на землю, а после вынесли на перевал к машине скорой помощи.

Две другие пострадавшие нашли в себе силы добраться до спасателей самостоятельно. После оказания первичной помощи женщин отправили в травмпункт.

Жителей и гостей края убедительно просят соблюдать меры безопасности во время походов. Помните, одна маленькая ошибка может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
В Красноярском крае выросли редкие «земляные звезды»
Продавала дом и отдала деньги мошенникам жительница Красноярского края
В Красноярском крае возрождают речной туризм на Енисее
Красноярская «Площадь Мира» первой в России получила премию Европейской музейной академии
Мест в детских садах Красноярска станет на 70 процентов больше
Работодатель в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройстве
В Красноярском крае потушили еще один лесной пожар
Полицейские в Красноярске сдали кровь для детей, пострадавших в дорожных авариях
За лодочными прогулками в Красноярском крае присмотрят инспекторы
Презентация Красноярского края прошла в столице Японии
В Красноярске изменили график движения электропоездов
Антискользящая разметка в Красноярске исчезает под колесами авто
Школьники из Красноярска «ЗаСтолбили чистоту» в местном заповеднике
Красноярцы помогли найти пропавшего 71-летнего дедушку
«Пассажиры бросили зажатого в салоне водителя»: в Красноярске произошла серьезная авария с участием трех машин
Из красноярского заповедника «Столбы» спасатели эвакуировали ребенка с острой болью в животе
На окраине Красноярска загорелся склад
Требовал деньги и грозил сжечь: в Шарыпово задержали мужчину, который дважды пытался ограбить АЗС
В Красноярске на предстоящей неделе существенно похолодает
В Красноярске иномарка врезалась в «скорую», поворачивающую налево через три ряда
Житель Хакасии из ревности разгромил чужую машину
За неделю доверчивая жительница Красноярска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
Нашли под завалами. В Красноярском крае при пожаре в бане погиб ребенок
Горел только диван. Двое детей погибли после пожара в Красноярском крае
Из-за реконструкции «Исторического квартала» снесли деревья в центре Красноярска
Комика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева
Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл очередной турнир по пощечинам, выдержав удары 135-килограммового москвича