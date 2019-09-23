В Красноярске бил фонтан, который не радовал местных жителей

Жители дома №13 на улице Львовской вынуждены были две недели наблюдать «фонтан», который пробивался прямо из-под земли. Явление снял на видео один из местных жителей. Мужчина утверждает, что коммунальные службы никак не реагируют на это происшествие и, похоже, не собираются убирать воду. Об этом сообщили на канале «ТВК Красноярск».

Сообщение о происшествии поступило в СМИ 20 сентября. Со слов очевидца, вода, пробивающаяся из-под земли, топит дорогу. Кроме того, подтоплены первые этажи домов. После обращений в службу «005» по заявкам никто не приехал ликвидировать происшествие. После вмешательства СМИ, коммунальщики, наконец-то, добрались до места и выполнили свою работу – аварию устранили. Теперь на поверхности осталась вода, которую, судя по всему, никто не собирается убирать.