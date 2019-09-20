«Давай, раздевайся!»: сотрудников колонии ГУФСИН по Красноярскому краю проверяют после стриптиза

Ох уж эти корпоративы! Многие пали их жертвами. И не только в переносном, но и в буквально смысле. На этот раз отличились сотрудники колонии-поселения №14 ГУФСИН по Красноярскому краю. Устроили игру на раздевание. Произошло все в поселке Тамтачет (Иркутская область) – территориально колония располагается здесь, но подведомственна краевому главку. Видео с корпоратива опубликовали в сетевом ресурсе «КРАСНОЯРСК №1».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/733191" frameborder="0"></iframe> КП-14. Видео: сетевой ресурс «КРАСНОЯРСК №1».

Вечером 15 сентября сотрудники учреждения решили отпраздновать в поселковом клубе День лесника (или другой какой праздник – сути это не меняет). Алкоголь, закуска, - разгоряченные сотрудники, видимо, решили веселиться по-взрослому. И в исступлении едва не дошли до… голой правды.

- Костя, дава-а-ай, - подбадривает одного из участников игры кто-то из зала. С мужчины тут же слетает камуфляжная куртка.

Другие тоже торопятся сбросить форму.

- Кто быстрее! – подбадривает ведущая, крупная женщина (едва ли не единственная в компании, кто пришел, одетым в штатское).

- Костя, снимай трусы! - не унимается «болельщик».

Участники до трусов, к счастью, не дошли. Один из них, как говорится, «пошел в отказ».

- Игореха, ну что ты переживаешь, не твои же, - пытаются уговорить участников продолжить раздевание из зала.

Стриптиз длится, пока ведущая не предлагает начать одеваться – тоже на скорость. Кто победил в конкурсе – непонятно. Точно – не дружба. Потому что вскоре видео стриптиза разлетелось по соцсетям, как горячие пирожки. В отношении сотрудников и начальника колонии-поселения №14 Александра Т. Начата проверка.

- По факту размещения в Интернете видеозаписи мероприятия, проводимого в КП №14 ГУФСИН России по Красноярскому краю руководством краевого ведомства назначена служебная проверка, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Екатерина Броцман, официальный представитель регионального главка ГУФСИН. – На время проверки временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения отстранен от работы. Дополнительно сообщаем, что мероприятие проводилось не на территории учреждения, а в клубе поселка Тамтачет.

Что может грозить начальнику колонии-поселения – пока неизвестно. Решение примут после проверки.

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Если бы никто не снимал это пикантное мероприятие на видео, праздник закончился бы как обычно. Похмельем. Увы! Похоже, что смартфоны в руках у публики вчистую поломали карьеры офицеров и "танец мачо" в камуфляже будет для них последним. (Подробности)