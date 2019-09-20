2019-09-20T08:53:29+03:00
Происшествия

ФСБ поймала в Красноярске жену террориста, которая пропагандировала радикальный ислам

Женщина приехала из Сирии и распространяла запрещенные религиозные учения в Интернете
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ФСБ поймала в Красноярске жену террориста, которая пропагандировала радикальный исламФСБ поймала в Красноярске жену террориста, которая пропагандировала радикальный исламФото: Мария ЛЕНЦ
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ФСБ задержала в Красноярске вербовщицу, которая распространяла в Интернете радикальный ислам. Об этом сообщили в региональном главке ведомства. 35-летняя жительница Красноярского края стала приверженкой запрещенных в России исламистских учений, когда вышла замуж за террориста. Случилось это в 2009 году. С мужем женщина приехала в Дагестан. Однако там, в стычке с боевиками, террориста ликвидировали. За это время женщина стала фанатично поддерживать запрещенные течения. И после смерти мужа в 2012 году отправилась в Сирию.

- Там она повторно вышла замуж за лицо, подозреваемое в причастности к деятельности террористической организации, и родила двоих детей, - рассказала официальный представитель УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева. - В 2015 году вместе с детьми подозреваемая вернулась в Красноярский край, и посредством сети Интернет занялась пропагандой терроризма.

Силовики говорят, что женщина, абсолютно не опасаясь наказания, размещала в открытом доступе материалы о членах международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена в России). Свои посты в соцсетях вербовщица сопровождала призывами к терроризму и взрывам. В июле в отношении нее возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 205.2 УК России. Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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