ФСБ поймала в Красноярске жену террориста, которая пропагандировала радикальный ислам

ФСБ задержала в Красноярске вербовщицу, которая распространяла в Интернете радикальный ислам. Об этом сообщили в региональном главке ведомства. 35-летняя жительница Красноярского края стала приверженкой запрещенных в России исламистских учений, когда вышла замуж за террориста. Случилось это в 2009 году. С мужем женщина приехала в Дагестан. Однако там, в стычке с боевиками, террориста ликвидировали. За это время женщина стала фанатично поддерживать запрещенные течения. И после смерти мужа в 2012 году отправилась в Сирию.

- Там она повторно вышла замуж за лицо, подозреваемое в причастности к деятельности террористической организации, и родила двоих детей, - рассказала официальный представитель УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева. - В 2015 году вместе с детьми подозреваемая вернулась в Красноярский край, и посредством сети Интернет занялась пропагандой терроризма.

Силовики говорят, что женщина, абсолютно не опасаясь наказания, размещала в открытом доступе материалы о членах международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена в России). Свои посты в соцсетях вербовщица сопровождала призывами к терроризму и взрывам. В июле в отношении нее возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 205.2 УК России. Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.