Красноярские врачи остановили сердце пациенту, чтобы подарить ему новую жизнь

Первую операцию по удалению тромбов из легочной артерии провели врачи кардиоцентра. Пациенту 73 года. Работал в сфере геологии, пока позволяло здоровье. Вскоре начал замечать, что малейшая физическая нагрузка приводит к головокружению и одышке. Спустя короткое время мужчина сильно ослаб и даже не мог двигаться. Он уже не надеялся вернуться к нормальной жизни.

После обследования мужчине поставили неутешительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии. Это грозное заболевание, которое может привести к фатальным последствиям. Счет, как правило, идет на минуты. Спасти человека может только своевременная медицинская помощь - имплантация так называемых «ловушек» – КАВА фильтров. Проведение тромболизиса – попытка медикаментами растворить тромбы.

Если после перенесенной тромбоэмболии у пациента кровь не протекает к легким в необходимом объеме, то приходится хирургическим путем удалять массивные тромбы из легочных артерий. Это высокотехнологичное вмешательство в организм. Один из самых сложных этапов – подготовка.

- Сложность этой операция связана не только с остановкой сердца во время вмешательства, - пояснил Видади Эффендиев, кардиохирург КХО№1. - Но и с тем, что врачам приходится полностью остановить движение крови во всем теле на четко рассчитанное время. В зависимости от того, до какой температуры охлаждается пациент, у хирурга есть от 20 до 30 минут для того, чтобы по максимуму освободить артерии внутри легких от сгустков крови. Первая операция выполнена пациенту, который длительное время страдает рецидивирующей постэмболической легочной гипертензией. Мы максимально освободили его легкие от тромбов, пациент выписан домой.

Это заболевание стоит на четвертом месте по частоте встречаемости из общего числа сердечно-сосудистых патологий. Ежегодно встречается у 200 человек на каждый 100 000 населения. Наибольшему риску подвержены люди старше 40 лет.

Чаще всего тромбоэмболия возникает при переломах крупных костей конечностей, длительном постельном режиме у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а так же, при варикозной болезни вен и приеме оральных контрацептивов.

СПРАВКА КП

Тромбинтимэндартерэктомия - это операция по удалению массивных тромбов из легочной артерии при хронической легочной гипертензии после острой тромбоэмболии легочной артерии. В первую очередь врачи определяют, насколько тяжелое состояние у пациента. При высоком риске (когда артериальное давление не превышает 40-90 миллиметров ртутного столба) необходима срочная госпитализация с проведением тромболизиса в условиях специализированного стационара.