2019-09-21T12:56:40+03:00
Здоровье

Красноярские врачи остановили сердце пациенту, чтобы подарить ему новую жизнь

В кардиоцентре провели первую операцию по удалению тромбов из легочных артерий
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Самое сложное не операция, а подготовка к ней Фото: krascor.ruСамое сложное не операция, а подготовка к ней Фото: krascor.ru
Изменить размер текста:

Первую операцию по удалению тромбов из легочной артерии провели врачи кардиоцентра. Пациенту 73 года. Работал в сфере геологии, пока позволяло здоровье. Вскоре начал замечать, что малейшая физическая нагрузка приводит к головокружению и одышке. Спустя короткое время мужчина сильно ослаб и даже не мог двигаться. Он уже не надеялся вернуться к нормальной жизни.

После обследования мужчине поставили неутешительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии. Это грозное заболевание, которое может привести к фатальным последствиям. Счет, как правило, идет на минуты. Спасти человека может только своевременная медицинская помощь - имплантация так называемых «ловушек» – КАВА фильтров. Проведение тромболизиса – попытка медикаментами растворить тромбы.

Если после перенесенной тромбоэмболии у пациента кровь не протекает к легким в необходимом объеме, то приходится хирургическим путем удалять массивные тромбы из легочных артерий. Это высокотехнологичное вмешательство в организм. Один из самых сложных этапов – подготовка.

- Сложность этой операция связана не только с остановкой сердца во время вмешательства, - пояснил Видади Эффендиев, кардиохирург КХО№1. - Но и с тем, что врачам приходится полностью остановить движение крови во всем теле на четко рассчитанное время. В зависимости от того, до какой температуры охлаждается пациент, у хирурга есть от 20 до 30 минут для того, чтобы по максимуму освободить артерии внутри легких от сгустков крови. Первая операция выполнена пациенту, который длительное время страдает рецидивирующей постэмболической легочной гипертензией. Мы максимально освободили его легкие от тромбов, пациент выписан домой.

Это заболевание стоит на четвертом месте по частоте встречаемости из общего числа сердечно-сосудистых патологий. Ежегодно встречается у 200 человек на каждый 100 000 населения. Наибольшему риску подвержены люди старше 40 лет.

Чаще всего тромбоэмболия возникает при переломах крупных костей конечностей, длительном постельном режиме у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а так же, при варикозной болезни вен и приеме оральных контрацептивов.

СПРАВКА КП

Тромбинтимэндартерэктомия - это операция по удалению массивных тромбов из легочной артерии при хронической легочной гипертензии после острой тромбоэмболии легочной артерии. В первую очередь врачи определяют, насколько тяжелое состояние у пациента. При высоком риске (когда артериальное давление не превышает 40-90 миллиметров ртутного столба) необходима срочная госпитализация с проведением тромболизиса в условиях специализированного стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Клиника года-2019: спасибо, доктор!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Медицина будущего – уже здесь и сейчас
Все виды обследований, чуткий персонал, операция без наркоза и разреза, после которой через 40 минут можно идти домой или на работу. А потом тебе звонит врач и интересуется самочувствием… Думаете, что так бывает только в кино? Нет, это новый метод хирург
Пациенты о Викторе Бельтюкове: «Самый лучший в России хирург, подаривший вторую жизнь без боли»
Заведующий отделением онкоторакальной хирургии в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского, участник номинации «Любимый доктор»
Новости 24
Нашли под завалами. В Красноярском крае при пожаре в бане погиб ребенок
Горел только диван. Двое детей погибли после пожара в Красноярском крае
Из-за реконструкции «Исторического квартала» снесли деревья в центре Красноярска
Комика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева
Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл очередной турнир по пощечинам, выдержав удары 135-килограммового москвича
Вознаграждение гарантируется. В Хакасии ищут преступтника без пальцев на обеих ногах
Суд разрешил владельцу «Китай-города» реставрацию здания
Мэрии Красноярска грозит уголовное дело за снесенный на кладбище забор
Поллитра гашишного масла и марихуана могут стоит 10 лет свободы жителю Красноярского края
Представился наследником. Мошенник из Москвы ограбил красноярца на 2,5 миллиона рублей
Все из-за парковки. Красноярцев возмутила вырубка деревьев на Татышеве
На строительстве виадука в Красноярске нашли кости древних животных
Красноярцев предупредили о сильном ветре
В Красноярске возведут алюминиевый пешеходный мост Николаевский проспект
Дело экс-полицейских, обвиняемых в вымогательстве и взятках на 4 миллиона рублей, направлено в суд
Энергетики начали проверять электрооборудование с помощью цифровых технологий
СК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в Красноярске
Каша с плесенью. Эксперты забраковали гречку из красноярских магазинов
В Красноярске на остановке впервые сделали антискользящую разметку
После похолодания на выходных в Красноярск вернется тепло
Увеличивали показатели. Участковый полиции под диктовку начальника составила ложное дело на предпринимателя
Коммунальщики взыскали с граффитистов ущерб за испорченные дома в Красноярске
Два быка устроили корриду на детской площадке в сквере Универсиады
Прокуроры оштрафовали за незаконные кредиты фирму в Красноярском крае
Копали водопровод - нашли кладбище. В Канске рабочие обнаружили человеческие кости