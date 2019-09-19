«Норникель» ждет исследователей и изобретателей

Компания запускает инженерный марафон IMAKE для школьников.

- Цель - привлечь внимание молодежи к исследовательской и изобретательской деятельности, - рассказывает Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля». - Инженерный марафон IMAKE — новый масштабный проект благотворительной программы «Мир новых возможностей» для школьников 12-15 лет. Он объединил лучшие традиции научно-технического марафона «АрктикPRO», конкурса юных изобретателей IMAKE и фестиваля научных открытий Arctic Wave.

Инженерный марафон будет проходить поэтапно. На первом этапе школьникам предстоит зарегистрироваться на сайте www.liga-imake.ru, пройти интеллектуальную флэш-игру и присоединиться к #IMAKE_Challenge в социальных сетях.

Победители станут участниками второго очного этапа — двухдневного инженерно-научного интенсива.

Награда для финалистов марафона – участие в зимнем семидневном Sсience Camp.

Инженерный марафон проводится в населенных пунктах предприятий «Норникеля»: Норильске, Дудинке, Мончегорске и Печенгском районе, в Чите и Газимуро-Заводском районе.

Презентация марафона проходит в формате интерактивной лекции-игры «Лига изобретателей. Разгон мысли», которую проводит педагог-психолог Дмитрий Нестеренко.

Кстати, первая встреча, 18 сентября, прошла отлично. Организаторы впечатлены знакомством со школьниками Норильска, Дудинки, Кайеркана, Оганера и Талнаха. Умные, креативные, с отличным чувством юмора! Со всеми предложенными заданиями школьники справились быстро, с огоньком. Придумали массу интересных решений – современные зонты, ручки, очки, - инновационные, с весьма оригинальными инженерными задумками.

По словам организаторов, у школьников очень высокий уровень мотивации, они готовы и хотят участвовать в научных проектах, думать, изобретать, творить. А в том, что идеи молодых однажды могут изменить мир, организаторы марафона не сомневаются.

Подробнее о конкурсе — на сайте инженерного марафона IMAKE: www.liga-imake.ru и в группе IMAKE «ВКонтакте»: https://vk.com/imake2019.

ВАЖНО!

Инженерный марафон IMAKE - это первый шаг на пути к Лиге изобретателей IMAKE — сообществу начинающих инженеров и ученых.

Стать новобранцем Лиги изобретателей IMAKE можно при условии участия в конкурсе изобретательских проектов IMAKE и фестивале научных открытий и изобретений Arctic Wave, где участники смогут представить идеи полезных изобретений и побороться за шанс войти в состав российской сборной Международных салонов исследователей и изобретателей.