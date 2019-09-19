2019-09-19T06:19:45+03:00
Общество

Массовая вырубка деревьев всколыхнула общественность Красноярского края

Жители ближайшего к месту «расчистки» села устроили протест
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Массовая вырубка сосны всколыхнула общественность Красноярского краяМассовая вырубка сосны всколыхнула общественность Красноярского краяФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Красноярском крае на территории в Боготольском районе собираются устроить массовую вырубку лесов. Однако пока этому активно мешают жители села Красный Завод. Населенный пункт находится вблизи зоны вырубки, поэтому причины паники людей вполне объяснимы. По предварительной информации, бизнесмены собираются освоить землю площадью в 36,6 гектаров и вырубить сосну. Займется этим компания из Ачинска «Альфа-Инвест». Об инциденте сообщили в информационном агентстве «Запад24».

Жители села считают, что за рубка леса и разработка мраморного карьера навредят экологии. К слову, в 200 метрах от места, где собираются вести разработки, находится водоохранная зона заповедника «Арга». Также поблизости есть детский лагерь и жилые дома. Сельчане уверяют, что их даже не предупредили о предстоящих работах, равно как и о слушаниях по поводу вырубки.

Отметим, если бизнесмены сумеют реализовать свой проект в полном объеме, то, по приблизительным подсчетам, их доход составит более 28 миллионов рублей. За аренду участка компания выплатит государству согласно контракту за весь период использования – 8,7 миллионов рублей. К слову, огромный участок леса достался бизнесменам, когда заместитель министра лесного хозяйства края Людмила Жиглова подписала соответствующие документы.

Сельчане пока пишут гневные письма чиновникам, пытаясь таким образом достучаться до их совести. Если не получится добиться результата такими лояльными методами, люди готовы на радикальные меры, например, перекрыть федеральную трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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