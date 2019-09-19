Медицина будущего – уже здесь и сейчас

Операция без разреза - реальность

- Для того чтобы наша медицина стала по-настоящему «медициной будущего», нужно, чтобы изменилось, прежде всего, мировоззрение пациентов, - считает руководитель Сибирского Центра Лазерной хирургии «Альфа клиник» Виктор Болтнев. – Я всем пациентам советую относиться к своему здоровью, как, например, к проблеме с зубами. Представим: заболел у человека зуб. Он же не воспринимает это, как нечто экстраординарное! Он просто идет к стоматологу и лечит кариес. И пока зуб не болит, он о нем благополучно забывает. Вот я хочу, чтобы к лечению варикоза и доброкачественных образований люди относились абсолютно так же. Тем более сейчас лазерный метод позволяет провести операцию без разреза, наркоза, а значит, и длительное восстановление не понадобится. А прием у лазерного хирурга занимает времени не больше, чем у стоматолога.

Виктор БолтневФото: Мария ЛЕНЦ

- Что лечат в вашем Центре?

- Сибирский Центр лазерной хирургии занимается лечением варикозной болезни, доброкачественных образований молочной и щитовидной желез. Это самый современный метод, который используется в мире. Мы изучили успешный опыт клиник, работающих в Москве, Петербурге, Челябинске. В челябинской клинике, например, каждый врач выполняет по 400-500 операций в год. За лазерной хирургией – будущее. В феврале 2018 года Минздрав России выпустил рекомендации о лечении варикозной болезни методом ЭВЛК. А мы в Красноярске еще в 2016 году это поняли. Я уверен, что пройдет какое-то время, и также будут даны рекомендации по лечению доброкачественных образований малоинвазивным методом.

Главный принцип – не навреди

- Какие главные принципы работы Альфа-клиник?

- Мы понимаем, что здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Главные принципы, которые мы исповедуем в нашем центре, лежат на поверхности. Первый - не навреди пациенту. В этом заключен весь смысл частной медицины - мы не имеем права сделать работу некачественно, в чем-то ошибиться, потому что главное для нас – репутация. Если у нас есть сомнения, то они всегда в пользу пациента. Мы всегда даем возможность выбора. На приеме наши врачи объясняют пациенту, что у нас услуга платная, но у него есть возможность решить проблему бесплатно по месту жительства. И сам человек выбирает, идти ему на открытую операцию или воспользоваться услугами лазерного центра. Мы уже заработали себе положительную репутацию. Наша клиника динамично развивается, то есть поток пациентов к нам постоянно растет.

- Как вы набираете в клинику персонал?

- Во-первых, нужно, чтобы специалист был практикующим хирургом, мог самостоятельно оперировать, принимать решения. Для нас важно, чтобы доктор имел возможность к обучению и хотел учиться. И еще большую роль играет личная мотивация врача, важно, чтобы он осознавал свою ответственность перед клиникой, коллективом, руководством, своей семьей и, самое главное, перед пациентом. Мы обращаем внимание на то, чтобы специалист был аккуратен, расположен к пациентам и доброжелателен.

Если есть проблема, нужно ее решить

- На нас лежит огромная обязанность – разъяснять людям, что нужно заниматься своим здоровьем. Мы должны провести в Красноярске огромную работу по изменению подхода к лечению и диагностике. И не принципиально: пойдут пациенты к нам или воспользуются традиционными методами лечения. Важно, чтобы люди вовремя проходили обследования, а при выявлении какого-то недуга не тянули время, не ждали чуда, а обращались к специалистам. Это нужно делать еще и потому, что есть доброкачественные образования, которые могут перерождаться в злокачественные. И такой риск существует. Мы сотрудничаем с клиниками, в которых диагностику проводят специалисты из онкоцентра. А общие анализы наши пациенты могут сдать в лабораториях, которые работают по всему городу, в удобное время.

- Еще раз давайте перечислим преимущества лазериндуцированной термотерапии…

- Преимущества этого метода очевидны: процедура проводится без разреза, осуществляется только небольшой прокол. Это означает, что в дальнейшем не нужно будет скрывать некрасивый шов, что особенно актуально для женщин. Также для этой операции не требуется наркоз. Пациент не теряет трудоспособность на долгие дни или даже недели, как в случае открытой операции. Он может на пару часов отлучиться с работы, выполнить процедуру и вернуться на рабочее место. Это действительно так, но многие считают это сказкой, потому что не привыкли еще к тому, что медицина так стремительно развивается. Но пройдет лет пять, и такой цивилизованный способ лечения станет объективной реальностью в нашем обществе.

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