Даже не поняла, что горит! По дороге из роддома счастливый отец спас из горящего здания беспомощную женщину

Этот день для 32-летнего Петра Шабанова из Саяногорска (Хакасия) был особенным. Прихватив двоих ребятишек, навещал жену в роддоме. Недавно она подарила ему четвертого ребенка. Вне себя от радости Петр возвращался домой из поселка Майна вместе с малышами.

И уже на подъезде к городу вдруг заметил: из-под крыши одного из домов у дороги валит черный дым. А вокруг никого – ни пожарной, ни «скорой». Было понятно: медлить нельзя. Надо действовать самому. Притормозил, выскочил из машины и кинулся к дому.

- Решил предупредить жителей, что пожар, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

Дверь отперла женщина лет 80. Увидев незнакомого человека, она удивилась. Даже не поняла, что дом полыхает. На крыше уже одно за одним занимались бревна. Если бы не Петр, могла произойти трагедия...

Он вывел бабушку на улицу, тут же начал звонить пожарным. А пока автоцистерна не прибыла, бросился тушить огонь в одиночку. Вскоре подоспели расчеты, и пожар ликвидировали.

Как выяснилось позже, он возник из-за неисправного дымохода в печи.

- Сейчас отопительный сезон уже начался, и в это время количество «печных» пожаров увеличивается, - подчеркнула начальник отделения профилактики пожаров Саяногорского пожарно-спасательного гарнизона Юлия Пушина. – Поэтому важно помочь своим пожилым родным с подготовкой жилья к отопительному периоду.

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