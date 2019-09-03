2019-09-03T15:25:13+03:00
Происшествия

Мужчина руками выломал дверную решетку, чтобы спасти при пожаре жильцов общежития

Прапорщик Сергей Дмитриев вывел из горящего дома 12 человек, оказавшихся в огненной ловушке [Эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Прапорщик ГУФСИН голыми руками выломал дверную решетку, чтобы спасти при пожаре жильцов общежития. Фото: пресс-служба ГУФСИН.Прапорщик ГУФСИН голыми руками выломал дверную решетку, чтобы спасти при пожаре жильцов общежития. Фото: пресс-служба ГУФСИН.
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- Да ну, какой герой! Нормальный поступок, мужской, - неожиданно для себя 33-летний прапорщик ГУФСИН Сергей Дмитриев из Красноярска стал героем соцсетей. Вывел из огненного «капкана» двенадцать человек. Голыми руками выломал металлическую решетку.

Все произошло 1 июля нынешнего года в Ленинском районе. В этот день Сергей (младший инспектор колонии №19) случайно оказался неподалеку от многоэтажки на улице Верхней,3Б.

- Следил за 14 осужденными, которые убирали территорию, косили траву, - вспоминает он. – И тут краем глаза вижу: из окна пятого этажа идет дым. Сначала небольшенький, потом все сильнее и сильнее. Отреагировали тут же: побежали наверх.

Горела секция из восьми квартир, отделенная от коридора решеткой.

- Люди были внутри, - рассказывает Сергей. – Может, еще не поняли, что пожар, а может, уже надышались, в тот момент мы этого не знали. Звонков снаружи не было.

Тогда Сергей схватился за решетку, раскачал ее, откуда силы взялись – просто выломал из косяка. И бросился с осужденными, ставшими в тот момент с ним единой спасательной командой, внутрь…

С риском для жизни

- Коридор был весь в дыму. Мы давай бегать по комнатам, где-то пришлось выламывать двери. Чтобы проверить: вдруг там люди, им плохо?

Выводили по несколько человек: женщины, ребятишки 3-4 лет, подростки. Те выбегали, в чем были. Кто-то босиком, в одном белье. Дети перепугались, всхлипывали.

- Поначалу было ничего, а, когда вернулись за следующими, стали задыхаться. Там пластиком что ли обшито было, а он едкий сильно. Тогда схватили полотенца, намочили их, закрывали рот и нос, на минуту-другую забегали, и обратно. Глаза сильно ело. Последнего – а там был пожилой мужчина – выводили уже ползком. Нам потом сказали, вроде кто-то плитку оставил без присмотра, уснул, вот и коротнуло. Главное, все живы.

В начале сентября Сергею вручили медаль «За доблесть в службе». А помогавшим ему заключенным объявили благодарность.

33-летнему Сергею Дмитриеву вручили медаль "За доблесть в службе". Фото: пресс-служба ГУФСИН.

33-летнему Сергею Дмитриеву вручили медаль "За доблесть в службе". Фото: пресс-служба ГУФСИН.

- А что, надо было в стороне стоять и смотреть? – пожимает он плечами. – Там же дети были, женщины. У меня тоже семья – супруга, дочка в первый класс вчера пошла. Как не растерялся? Я же в армии служил ракетных войсках стратегназначения. К тому же в органах работаю 11-й год. А это выучка серьезная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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