Собака умерла от рук неизвестного в районе красноярского Академгородка

Выходные в Красноярске омрачило неприятное событие – у четвертого подъезда в доме на улице Академиков, 19 нашли труп собаки. По предварительной информации, животное погибло в ночь с 13 на 14 сентября, его застрелил неизвестный. Об этом сообщила интернет-газета Newslab.

Судя по сообщениям в местном чате, собаку убили примерно в три часа ночи, потому что именно в это время местные жители слышали выстрел и плач собаки. К слову, когда на место происшествия прибыла полиция, труп собаки таинственным образом исчез. Кровавый след тянулся до травы на лужайке перед домом.

К слову, позже в том же чате, было сообщение, что «эта стая позавчера бегала вечером возле детской школы искусств, почти напала на двух мальчиков, хорошо, мужик взрослый прогнал. Очень наглые и злые псы».

Отметим, что сейчас в краевой столице пока не нашли действенного средства для избавления от агрессивных бродячих собак. Так, по мнению зоозащитников отлов бродячих собак, их стерилизация и возвращение обратно на улицу — единственный приемлемый способ регулирования их популяции. Те же борцы за жизни животных утверждают, что стерилизация способствует тому, чтобы собака не проявляла агрессию, а значит не была бы опасной для человека. К слову, в 2013 году удалось добиться принятия новых правил, согласно которым отловленных собак не усыпляют, а чипируют, стерилизуют и выпускают обратно через 10 дней.