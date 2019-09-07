Ставка на юг

Есть регионы, где палку в землю воткни - зацветет. На юге России, например, земля родит хорошо - недаром это житница страны. На юге Сибири, в Красноярском крае, дела обстоят по-другому: здесь в каждый колосок пшеницы вложен труд сотен людей. Но, несмотря на это, аграриям удается уже сейчас добиваться результатов, которыми, без преувеличения, можно гордиться. А на минувшей неделе здесь побывал губернатор края Александр Усс, который заявил, что дан старт комплексному развитию южных территорий. Это значит, что вскоре юг края может стать флагманом в развитии сельхозотрасли региона. Но - обо всем по порядку.

Одно из старейших хозяйств

Не секрет, что юг Сибири (в том числе и Красноярский край) в советское время считался одной из самых экономически перспективных территорий: здесь строили заводы, гидроэлектростанции, развивали транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство, организовывали рынки сбыта. Лихие 90-е, конечно, внесли свои коррективы. Однако и в то непростое время нашлись предприимчивые люди, любящие землю и умеющие трудиться на ней, - им удалось противостоять разрухе. Ценой немалых сил. А сегодня, с учетом планов правительства края по повышению деловой активности на селе, таким хозяйствам и карты в руки.

Хозяйство Ивана и Екатерины Брамман, например, хорошо знают и по всему краю, и в соседних регионах. А для села Моторское (Каратузский район) это, без преувеличения, «градообразующее» предприятие. К слову, одно из самых старых в крае.

Сельским хозяйством Брамманы занялись еще в 1992 году. Сейчас это хозяйство замкнутого цикла: сами выращивают хлеб (и не только), сами перерабатывают и продают. Ароматный деревенский хлеб, пряники такие, что во рту тают, булочки и сладкие пироги - все натуральное, с пылу с жару. Спрос на продукцию растет, и посевные площади в хозяйстве тоже увеличиваются год от года. Для сравнения: в 92-м у предприятия было всего 20 гектаров посевных площадей, в 2018 - 1 750 гектаров; в 92-м производили 0,25 тонны хлебобулочных изделий, сейчас - более 60 тонн. Свое зернохранилище и сушилка для зерна, ремонтные мастерские, 8 комбайнов - без них как без рук; своя мельница, пекарня, магазинчики, где всегда можно купить свежую выпечку. В общем, производство налажено, как говорится, «от А до Я». Но мечта у Ивана Браммана сейчас другая - бросить все силы на животноводство. Несколько лет назад он уже начал разрабатывать это направление. Говорит: за посевной и уборочной в дальнейшем сын будет следить. Недавно в хозяйстве появилась пилорама.

Фото: Вадим КОФМАН

- Лесом нам заниматься необходимо, особенно в зимний период, - говорит Иван Брамман. - Люди должны быть заняты не только во время сельскохозяйственного сезона - круглый год. Это хлеб для их семей, а нам не нужно будет на следующий год с нуля набирать сотрудников. Конечно, это не основное направление для нашего хозяйства. Но важное, сопутствующее.

Кроме того, предприятие помогает работникам строить дома: в 2016 году семь человек получили субсидию, и теперь у них есть все возможности обзавестись собственной крышей над головой. Некоторые уже завершают стройку, у других она еще в разгаре. Дело, правда, только предстоит наладить, поскольку погоду на этом рынке делают в основном крупные лесозаготовители.

Помимо производства семья помогает и Моторскому.

- Нашей больнице нужен ремонт, - говорит губернатору Екатерина Брамман (помимо того, что она технолог и правая рука мужа, она еще и депутат райсовета). - Техническое оснащение там хорошее, коллектив дружный, но ремонт нужен, особенно замена окон.

- Если менять окна и ремонтировать, то сразу капитально, - ответил Александр Усс. - Составляйте смету, будем прорабатывать вопрос.

Кроме этого, губернатор также отметил, что участие производителей в жизни села, развитии его социальной инфраструктуры сегодня необходимо. Помимо создания рабочих мест людям нужно организовывать комфортные условия для жизни, а это общее дело.

Мясо и молоко

В Идринском районе тоже есть перспективное направление для развития - крупные сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Они специализируются на переработке мяса и закупке молока у тех, кто развивает личные подсобные хозяйства. В планах у властей запустить здесь кооператив, который объединит сборщиков и поставщиков дикоросов. В Шушенском районе (Ильичево) также реализуется крупнейший в крае инвестиционный проект - строительство молочного комплекса Натальи Зубаревой на 3 180 голов КРС. Комплекс аналогов в России не имеет. Здесь, например, уже работает доильная «карусель» - современная роботизированная установка, которая позволяет одновременно доить 72 коровы. Завершить его планируют в 2021 году. Но и это не все. По словам министра экономики и регионального развития края Егора Васильева, в Синеборске также вскоре появится огромный животноводческий комплекс на 2010 голов (ЗАО «Сибирь-1»). Что эти проекты значат для Шушенского района, кроме инвестиций?

- После выхода предприятий на проектную мощность объем производства молока в районе увеличится на 83 процента, - говорит Егор Васильев. - Естественно, вырастет и грузопоток. По нашим оценкам - на 74,6 тысячи тонн ежегодно. В среднем это 10 загруженных 20-тонных фур в сутки и столько же в обратном направлении, но уже пустопорожних. По нашим оценкам, на предприятиях будет работать более 500 человек. Это означает, что около 400 семей будут иметь постоянный источник дохода.

Это, к слову, примерно треть жителей Синеборска и Ильичева. Не говоря уже о том, что вместе с крупными сельхозпредприятиями в районе начнут развиваться и сопутствующие сферы. Грузоперевозки, например, сервисы для техники, общепит, мелкая торговля. Не исключено, что в поисках перспектив на предприятия потянутся и молодые специалисты. А что? Оба производства, как говорится, укомплектованы по последнему слову, а значит, здесь можно получить уникальный опыт работы с новыми технологиями в сельском хозяйстве.

Немаловажно наладить взаимодействие бизнеса и власти. Почему? Простой и понятный пример: если в районе увеличится грузопоток, значит, и нагрузка на дороги станет в разы больше. Тут никакой ямочный ремонт не спасет. И эти проблемы чиновникам и предпринимателям предстоит решать сообща. Это особенно важно, поскольку напрямую касается качества жизни людей.

- Мы дали старт масштабному проекту по комплексному развитию южных территорий. И уже успешно применяем механизмы стимулирования деловой активности малых форм хозяйствования, - сказал губернатор Красноярского края Александр Усс. - Наши усилия направлены не только на реализацию экономического, инвестиционного потенциала этой земли, но и на повышение качества жизни людей. Поэтому условием для получения господдержки должно быть повышение уровня заработной платы, участие предприятий, получающих субсидии, в благоустройстве территорий и решении социальных вопросов.

Какие именно требования будут сформированы для предпринимателей, которые хотят получить субсидию государства, решится в течение месяца. Эти меры поддержки будут учтены при формировании бюджета на следующий год. А что же думают сами жители юга Красноярского края о проекте властей?

- Деревни сейчас многие боятся как огня, - говорит Мария Семенова, жительница Моторского. - Много ведь где на деревне работы днем с огнем не найти. А тут такие перспективы! Надеемся, что и народ к нам потянется, и на семьи свои заработать сможем. А если люди процветают, то и край процветать будет, я так считаю.