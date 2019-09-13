Зима без риска для жизни

Начиная с первых осенних холодов и до весенней оттепели, электрические сети работают с максимальной нагрузкой. От их надежности зависит жизнеобеспечение всей Сибири: жителей, социальных объектов, крупных промышленных потребителей, железнодорожных транзитов. За тем, чтобы магистральные подстанции и линии электропередачи работали исправно, следят энергетики филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) — МЭС Сибири. Но случается так, что аварийные ситуации на энергообъектах возникают по вине самих жителей. Поэтому важно помнить об элементарных правилах безопасности.

Границы безопасности

Для обеспечения безопасности устанавливаются охранные зоны ЛЭП! Это земельный участок и воздушное пространство, отстоящие по обе стороны от крайних проводов. Ширина этого участка с каждой стороны составляет:

- для ЛЭП 220 кВ - 25 метров

- для ЛЭП 500 кВ - 30 метров

Нарушение границ охранных зон ЛЭП может привести к авариям и порой даже трагедиям. О чем важно знать и помнить?

В охранных зонах ЛЭП категорически запрещается:

- пилить лес, заготавливать и складировать дрова,

- без согласования с сетевой организацией вести строительные работы,

- устраивать свалки бытовых отходов,

- складировать солому, сено, корма, удобрения и др.,

- размещать и хранить горюче-смазочные материалы,

- разводить огонь, сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки.

Для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, установленные на опорах и рядом с опорами линий, а также строго соблюдать следующие требования:

- не залезать на опоры ЛЭП;

- не набрасывать на провода различные предметы, не запускать воздушных змеев;

- не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле, или к дереву, на котором повис провод;

- запрещено играть в волейбол, футбол вблизи опор ЛЭП и под проводами,

- запрещено ловить рыбу в охранной зоне линий электропередачи и проходить под проводами с поднятой удочкой;

- запрещено влезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.

Украл, сдал – в тюрьму

Надежной работе электрических сетей серьезно угрожают похитители металлических «уголков» с опор ЛЭП. Воздушным линиям в нормальном техническом состоянии ветровые нагрузки не страшны. Однако если с опор срезаны уголки, риск аварии возрастает в десятки раз. Последствия могут быть значительными. Если упадет опора, электричества могут лишиться несколько районов. А это дома, школы, больницы, тысячи людей.

Ради наживы похитители рискуют не только электроснабжением городов, поселков и предприятий, но и собственной жизнью. Их не останавливает ни высота, ни риск поражения электрическим током. Между тем магистральные сети находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше – в тысячу раз больше, чем в розетке!

Раскрытием подобных преступлений занимается полиция. Согласно статьям 158 и 215.2 Уголовного кодекса РФ кража элементов энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики караются лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до 1 млн. рублей.

Нарушают закон не только те, кто ворует «уголки» и провода, но и приемщики металлолома. По статье 175 УК РФ за приобретение или сбыт краденого предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Высокий риск

Объекты энергетики часто привлекают внимание людей, ищущих необычные ракурсы для фото. Это не только профессиональные фотографы, но и подростки, мечтающие получить больше «лайков» в соцсетях под своим фото. При этом дети и подростки иногда не осознают смертельной опасности таких кадров.

Поэтому задача взрослых – рассказать детям о мерах осторожности и фатальных последствиях «высоковольтных селфи».

Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен взбираться на опоры ЛЭП. Кроме риска падения с высоты, он может попасть под действие электрического тока! Категорически запрещено вблизи ЛЭП и подстанций использовать селфи-палку. Эти правила дети должны знать – расскажите им!