Команда «Красноярского цемента» завоевала золото XII Летней спартакиады «Сибцема»

Команда ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») впервые победила на главном ежегодном спортивном мероприятии холдинговой компании «Сибирский цемент» – XII Летней спартакиаде, проходившей с 4 по 6 сентября на базе отдыха «Ангара» в Иркутской области.

В этом году лидерство в соревнованиях оспаривали восемь команд – шесть от предприятий холдинга и две от приглашенных организаций, АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент» (общества, одним из акционеров которых является группа компаний АО «ХК «Сибцем»). В общей сложности участниками спартакиады стали более 200 цементников.

Программа мероприятия включала турниры по восьми видам спорта: мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, армрестлингу, кроссфиту, плаванию и дартсу. Соревнования по мегаболу и чирлидингу, в которых не было равных работникам ООО «Красноярский цемент», проводились вне программы, их результаты не учитывались судейской коллегией при подведении общих итогов. За три дня атлеты ООО «Красноярский цемент» завоевали три золотых и четыре бронзовых медали, благодаря чему вышли на первое общекомандное место, опередив многократных победителей спартакиады. Сборная ООО «Топкинский цемент», чемпион прошлого сезона, стала второй. Спортсмены АО «Ангарскцемент», удерживающие лидирующие позиции с 2014 по 2017 годы, замкнули тройку призеров.

На церемонии закрытия мероприятия лучшим игрокам и спортивным коллективам вручены медали, дипломы и кубки.

«Горжусь своей командой, – прокомментировал Владимир Афанасин, управляющий директор ООО «Красноярский цемент», чемпион XII Летней спартакиады АО ХК «Сибцем» по дартсу, запасной игрок заводской волейбольной команды. – Мы добились желаемого, хотя победа далась нелегко: уровень спортсменов, участвовавших в соревнованиях в этом году, был очень высок. В 2020-м задача станет еще более серьезной: удержать пальму первенства зачастую гораздо сложнее, чем выиграть один сезон, а значит, подготовка к следующим играм потребует от нас еще большей отдачи и ответственности».