Красноярские десятиклассники дали Клятву верности пожарно-спасательному делу

В Красноярске 26 десятиклассников дали Клятву верности пожарно-спасательному делу и традициям МЧС России. Среди участников были учащиеся нового набора специализированного класса «МЧС-ресурс». К слову, церемонию для ребят провели по всем правилам приведения к Присяге.

- Торжественное событие устроили в институте развития Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Ребята в присутствии руководства учебного заведения, почетных высокопоставленных гости из администрации края, представителей общественных организаций, произнесли самые главные слова – они пообещали быть верными своему решению, хорошо учиться и хранить традиции класса и системы МЧС России. Поддержать учеников также пришли родители и друзья, - рассказали в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

Отметим, что ближайшие два года ребята будут усиленно учиться. Им придется максимально сосредоточиться, потому что нужно будет совмещать школьную программу с подготовкой, предусмотренной профильным классом. Такой подход помогает выработать у ребят силу воли и характер, стойкость и уверенность в себе.

Напомним, в профильном классе это уже четвертый набор. В целом подготовку ребят ведут с 2016 года на базе 148 школы Красноярска. Участвовать в этом проекте могут абсолютно все выпускники девятых классов, не зависимо от места жительства. В спецклассе ребята углубленно изучают физику и математику, посещают курсы по наработке практических навыков профессии «пожарный». Тренировки проходят на базе института развития Академии.