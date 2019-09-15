2019-09-15T08:02:00+03:00
Общество

Красноярские десятиклассники дали Клятву верности пожарно-спасательному делу

Пообещали быть верными своему решению 26 ребят
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Красноярские десятиклассники дали Клятву верности пожарно-спасательному делуКрасноярские десятиклассники дали Клятву верности пожарно-спасательному делуФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

В Красноярске 26 десятиклассников дали Клятву верности пожарно-спасательному делу и традициям МЧС России. Среди участников были учащиеся нового набора специализированного класса «МЧС-ресурс». К слову, церемонию для ребят провели по всем правилам приведения к Присяге.

- Торжественное событие устроили в институте развития Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Ребята в присутствии руководства учебного заведения, почетных высокопоставленных гости из администрации края, представителей общественных организаций, произнесли самые главные слова – они пообещали быть верными своему решению, хорошо учиться и хранить традиции класса и системы МЧС России. Поддержать учеников также пришли родители и друзья, - рассказали в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

Отметим, что ближайшие два года ребята будут усиленно учиться. Им придется максимально сосредоточиться, потому что нужно будет совмещать школьную программу с подготовкой, предусмотренной профильным классом. Такой подход помогает выработать у ребят силу воли и характер, стойкость и уверенность в себе.

Напомним, в профильном классе это уже четвертый набор. В целом подготовку ребят ведут с 2016 года на базе 148 школы Красноярска. Участвовать в этом проекте могут абсолютно все выпускники девятых классов, не зависимо от места жительства. В спецклассе ребята углубленно изучают физику и математику, посещают курсы по наработке практических навыков профессии «пожарный». Тренировки проходят на базе института развития Академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дети в Красноярске нарисуют будущее метро своего города
В отделе ручных животных «Роева ручья» в Красноярске поселилась Матильда
Неведомый работник банка обманом забрал у пенсионерки из Норильска деньги
В Красноярском крае отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
На педагогов в Красноярском крае выделили дополнительно 590 миллионов рублей
В Красноярском крае высадили 80 тысяч саженцев сосны
В Красноярске машина вылетела на тротуар в толпу пешеходов
В Красноярске в осеннем субботнике приняли участие тысячи человек
В Красноярске на содержание городских кладбищ выделят до конца года 12 миллионов рублей
Зачем на красноярские «Столбы» приезжали иностранные туристы
В Красноярском крае с депутата взыскали стоимость купленного им внедорожника
В Красноярском крае сформируют фонд поддержки обманутых дольщиков
Житель Красноярска обчистил 7 квартир на первом этаже
В Красноярске на 7 канале журналисты сыграли свадьбу
В столб – и в окно полиции: в центре Красноярска маршрутка сбила фонарь
На юге Красноярского края насмерть сбили 10-летнего ребенка
В Красноярске 4 дня назад пропал студент пищевого техникума
В Красноярском крае задержали лихача без прав, провоцировавшего полицию
«Исторический квартал» передают краю
12 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали из центра Красноярска
В лесу под Красноярском серийный педофил надругался над 8-летней девочкой
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края
В Хакасии пара погибла, отравившись угарным газом