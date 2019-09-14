2019-09-14T13:44:57+03:00
Общество

Красноярская епархия подписала документ о сотрудничестве с мотоклубом «Ночные волки»

Вместе они будут проводить работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская епархия подписала документ о сотрудничестве с мотоклубом «Ночные волки». Фото Руслана ПоповаКрасноярская епархия подписала документ о сотрудничестве с мотоклубом «Ночные волки». Фото Руслана Попова
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Красноярская епархия будет сотрудничать с объединениями сибирских мотоциклистов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе епархии. Накануне, 13 сентября, в Архиерейском доме состоялась официальная церемония подписания документов о сотрудничестве между Красноярской епархией, краевой Федерацией мотоциклетного спорта и региональным отделением мотоклуба «Ночные волки».

Соглашения своими подписями скрепили глава Красноярской митрополии митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, председатель краевой Федерации мотоспорта Александр Елагин и председатель красноярского отделения «Ночных волков» Артем Ломакин.

В рамках соглашения, в частности, планируется вести совместную работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, организовывать совместные культурно-просветительские мероприятия, встречи, экскурсии, беседы и проводить иную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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