Красноярская епархия подписала документ о сотрудничестве с мотоклубом «Ночные волки»

Красноярская епархия будет сотрудничать с объединениями сибирских мотоциклистов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе епархии. Накануне, 13 сентября, в Архиерейском доме состоялась официальная церемония подписания документов о сотрудничестве между Красноярской епархией, краевой Федерацией мотоциклетного спорта и региональным отделением мотоклуба «Ночные волки».

Соглашения своими подписями скрепили глава Красноярской митрополии митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, председатель краевой Федерации мотоспорта Александр Елагин и председатель красноярского отделения «Ночных волков» Артем Ломакин.

В рамках соглашения, в частности, планируется вести совместную работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, организовывать совместные культурно-просветительские мероприятия, встречи, экскурсии, беседы и проводить иную деятельность.