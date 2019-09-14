2019-09-14T05:28:05+03:00
Общество

Чай на субботнике? Не удивляйтесь: в Красноярске изменили формат осенней уборки города

Горожан позвали привести в порядок улицы и скверы перед наступлением зимы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чай на субботнике? Не удивляйтесь: в Красноярске изменили формат осенней уборки городаЧай на субботнике? Не удивляйтесь: в Красноярске изменили формат осенней уборки городаФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска позвали жителей города на традиционный осенний субботник – привести в порядок территории перед долгой зимой. Мероприятие началось сегодня, в 10 часов, с боем городского биг-бена. Однако формат мероприятия организаторы решили сделать не совсем обычным. Никаких вам скучных «подмели – собрали – разошлись». Вместо этого в каждом района добавили свою изюминку.

Ленинский район

После уборки всех жителей Ленинского района приглашают подкрепиться вкусным чаем с кашей во дворе дома № 20 на улице Энергетиков. Плюс веселые старты, танцы и посиделки с соседями. Для детей и взрослых организованы творческие локации, фотозона с интересным инвентарем, можно будет сфотографироваться даже с ростовыми куклами.

Кировский район

В Кировском районе субботник проходит в дружной семейной атмосфере в сквере «Сибсталь» (улица Мичурина). Инвентаря хватит всем, а после работы – горячий чай и музыка.

Свердловский район

Экологические активисты Свердловского района организовали уборку берега Енисея на участке от Красраба 184а. Самым активным участникам уборки – благодарственные письма и необычные призы от администрации района.

Октябрьский район

На берегу Енисея в Академгородке проходит «Разноцветный эко-субботник» с раздельным сбором мусора. Прийти можно в разноцветных дождевиках, чтобы создать теплую атмосферу в прохладный осенний день. Уже готовы интерактивные площадки и сладкие разноцветные сюрпризы. Адрес субботника: улица Академика Киренского, 50г, строение 1 (Храм Новомучеников и Исповедников Российских).

Советский район

Особый вклад в уборку Советского района внесут студенты. Молодежь Красноярского медицинского университета свой субботник по традиции оживит торжественной линейкой и веселым концертом. Хорошее настроение будет обеспечено.

Центральный район

Чаепитие и вкусная выпечка – для участников уборки в сквере Чернышевского, к которой впервые подключатся маломобильные красноярцы.

Железнодорожный район

Жители дома 44г на улице Северо-Енисейской вышли убирать берег Качи. А во дворе организована тематическая фотолокация и добрососедское чаепитие.

В мэрии отметили, что красноярские перевозчики решили дружно выйти на уборку конечных остановок общественного транспорта и прилегающих к ним территорий. Всего будет убрано более 50 площадок.

Особое внимание при уборке уделяется берегам рек. Уже несколько лет подряд осенний общегородской субботник проводят вместе с акцией «Дни Енисея». В этом году участники уберут территорию косы Орлихи в Зеленой роще. Все будет происходить в форме состязания. За два часа командам предстоит собрать как можно больше мусора. Затем – викторина и конкурс находок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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